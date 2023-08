Mâu thuẫn trên Facebook, chú sát hại cháu tử vong

Ngày 28-8, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Danh Hậu, Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thuỵ xác nhận trên địa bàn xã này chiều hôm qua đã xảy ra một vụ xô xát, khiến một người tử vong.

Nạn nhân là Nguyễn Duy Tr, 27 tuổi, người thôn Xuân Đông. Hung thủ là Nguyễn Duy Hoàng, 29 tuổi, là chú của nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ. Khi này, Hoàng đến tìm Tr để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Trong lúc đôi co, Hoàng đã dùng dao tấn công người cháu tử vong.

Ba mươi phút sau khi gây án, Hoàng đến Công an xã Ngũ Phúc để đầu thú. Công an Hải Phòng cùng Công an huyện Kiến Thụy đã đến hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo gia đình nạn nhân cũng như hàng xóm, Hoàng và người cháu cùng lứa tuổi, thường xuyên đi chơi với nhau. Tuy nhiên, trước khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội, người cháu có đăng tải một bài viết nói về mâu thuẫn và có những lời lẽ không hay đối với Hoàng.

