Biến vườn nhà thành nơi canh tác hơn 2000 cây thuốc phiện

Trước đó, Công an huyện Sơn Động phối hợp với Công an xã Tuấn Đạo tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Ngô Quang Tăng (SN 1962, trú tại thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo). Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại khu vực vườn nhà Ngô Quang Tăng có trồng 2.154 cây thuốc phiện (cây anh túc). Đối tượng khai trồng số cây trên từ khoảng tháng 11/2022 để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Lực lượng công an thu giữ cây thuốc phiện tại nhà đối tượng Tăng

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, lực lượng công an tiến hành nhổ, niêm phong, thu giữ toàn bộ số cây nêu trên và tạm giữ một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Ngô Quang Tăng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

