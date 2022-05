Vào Hang Kia bắt “cáo già” trốn truy nã

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Mai Châu, Công an tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp bắt tội phạm ma túy bị truy nã sau 15 năm lẩn trốn.

Đối tượng Giàng tại cơ quan công an

Ngày 18-5, tổ công tác số 1, tổ công tác số 2 của Công an tỉnh Hòa Bình, Đồn Công an Táu Nà, Công an xã Hang Kia phối hợp truy bắt thành công và đưa đối tượng Khà A Giàng (SN 1969), trú tại xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu về trụ sở cơ quan Công an đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau khi đưa đối tượng về trụ sở làm các thủ tục ban đầu, Công an huyện Mai Châu phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là đối tượng đang bị Công an tỉnh Sơn La truy nã về hành vi phạm tội ma túy, theo Quyết định truy nã số 02, ngày 5/2/2007.

