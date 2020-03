Bị nữ tiếp viên hàng không dỏm gạ gẫm, người đàn ông mất hơn 500 triệu

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 20:00 PM (GMT+7)

Một người đàn ông tại Kiên Giang bị lừa hơn 500 triệu đồng do tin tưởng vào tình yêu qua mạng với nữ tiếp viên hàng không dỏm.

Ngày 26-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Tuyết Hồng (40 tuổi; ngụ xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) 12 năm tù và chồng của Hồng là Nguyễn Kim Y (38 tuổi) 7 năm tù, cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lâm Thị Tuyết Hồng lúc bị bắt. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo cáo trạng, Hồng lên Zalo mở tài khoản tên "Phương Thảo" sử dụng ảnh đại diện là một phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, có việc làm ổn định. Tháng 6-2019, ông L.M.N (ngụ Kiên Giang) kết bạn qua Zalo với tài khoản "Phương Thảo". Hồng giới thiệu mình là tiếp viên hàng không, đang làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, 26 tuổi, chưa kết hôn, có họ hàng tại TP Cần Thơ.

Vợ chồng bị cáo Hồng và Y tại tòa

Sau thời gian nhắn tin qua lại, ông N. có tình cảm với người quen qua mạng "Phương Thảo" và hứa hẹn kết hôn. Khi biết ông N. có tình cảm với mình, Hồng tìm cách "moi tiền". Hồng đưa ra nhiều lý do như cần tiền để khám bệnh, mua vé máy bay, mua điện thoại. Tin tưởng, nhiều lần ông N. gửi thực phẩm và tiền cho Hồng.

Với cách thức này, từ ngày 27-6 đến ngày 12-10-2019, ông N. đã nhiều lần gửi tiền tổng cộng hơn 525 triệu đồng và thực phẩm qua một công ty viễn thông và hãng xe khách tại Cần Thơ để chuyển cho Hồng. Để nhận tài sản của ông N., Hồng kêu chồng đóng vai dượng út của mình ở Cần Thơ để khi ông N. chuyển tiền hay thực phẩm thì chuyển cho Y. Khi Y nhận xong gửi về đưa cho Hồng.

Tang vật là thực phẩm và tiền mà ông N. gửi cho Hồng qua một hãng xe

Sau khi lừa tiền của ông N., Y và Hồng mua 1 xe mô tô trị giá 47 triệu đồng, mua 1 sợi dây chuyền vàng 16 triệu đồng, giữ lại số tiền 27 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.

Do nghi ngờ mình bị lừa nên ông N. trình báo Công an TP Cần Thơ. Ngày 14-10-2019, Hồng và Y bị bắt khẩn cấp cùng tang vật là 13 triệu đồng và thực phẩm do ông N. gửi qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa của một hãng xe tại Cần Thơ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bi-nu-tiep-vien-hang-khong-dom-ga-gam-nguoi-dan-ong-mat-hon-500-tri...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bi-nu-tiep-vien-hang-khong-dom-ga-gam-nguoi-dan-ong-mat-hon-500-trieu-20200326140044503.htm