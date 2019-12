Bị nghi ghẹo vợ đồng nghiệp, thiếu tá công an ra tay đánh người

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 09:06 AM (GMT+7)

Cho rằng thiếu tá A. nhiều lần nhắn tin ghẹo vợ mình, một đồng đội tên C. đang công tác ở trại tạm giam, tạm giữ Công an tỉnh Đồng Nai nhắc nhở nhưng đã bị vị thiếu tá đánh gãy mũi.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 9-12 thi hành quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với thiếu tá Trần Lê A. đang công tác tại văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Lý do tạm đình chỉ công tác thiếu tá A. là để làm rõ hành vi hành hung đồng đội; vi phạm các quy định ngành công an.

Theo thông tin ban đầu, nội dung vụ việc được cho là do thiếu tá A. nhiều lần nhắn tin "ghẹo" vợ của một đồng đội tên C. - đang công tác ở trại tạm giam, tạm giữ Công an tỉnh Đồng Nai. Biết sự việc, ông C. nhắc nhở nhưng đã bị vị thiếu tá đánh gãy mũi.

Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thiếu tá A. được đưa về Phòng cảnh sát cơ động, chờ quyết định mới.

