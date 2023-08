Bị lừa bán vào “động” massage, thiếu nữ 16 tuổi cầu cứu gia đình lúc nửa đêm

Trước đó, vào ngày 15/8, Công an xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận đơn của ông L.V.C (SN 1983, sống tại Bản On, xã Khoen On) trình báo việc con gái ông là L.T.N. (SN 2007), từ đầu tháng 7/2023, sau khi nghỉ hè, đi làm thuê ở Vĩnh Phúc.

Ngày 15/8, gia đình ông nhận được tin nhắn từ nick facebook (Linh) là N. bị lừa và rồi nhận được tin nhắn của N. cầu cứu vào giữa đêm. Ông L.V.C đã đề nghị cơ quan Công an giúp đỡ giải cứu con gái của ông.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Than Uyên đã cử lực lượng nhanh chóng về phối hợp với Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc truy tìm. Đến 13h ngày 17/8, tổ công tác đã tìm được cháu N. tại cơ sở massage của Hồ Sĩ H, (SN 1994 ở Thôn Giếng Mát, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngày 18/8 Công an huyện Than Uyên đã đưa được cháu N. về đến Than Uyên và bàn giao cho gia đình an toàn.

Công an huyện Than Uyên vừa giải cứu thành công thiếu nữ 16 tuổi bị lừa vào “động” massage. (Ảnh: Fanpage Công an tỉnh Lai Châu)

Tại trụ sở Công an huyện Than Uyên, N. đã cung cấp thêm cho cơ quan Công an: Đầu tháng 7/2023, trong 1 lần đi xe khách, một phụ nữ tự giới thiệu ở Lào Cai, kết bạn Facebook. Sau đó N. được người đó nhắn tin giới thiệu có quán ăn ở tại Vĩnh Phúc tuyển phục vụ, trả lương cao. Với rất nhiều lý do quảng bá, giới thiệu thuyết phục nhiều lần N. đã đồng ý đi làm.

Khi đi cùng đến Vĩnh Phúc, N. được đưa đến một quán massage, ở cùng với rất nhiều bạn nữ tầm tầm tuổi. Hai ngày sau, người bạn đi cùng lấy lý do nhà có việc cần về gấp, bỏ N. ở lại quán. Tại đây, N.bị chủ quán thu điện thoại, không cho sử dụng, yêu cầu phải làm việc 1 năm mới cho về.

Khi hỏi mọi người, N. được biết, việc làm của các bạn nữ ở cùng là phục vụ khách nam đến massage và đi các quán karaoke trên địa bàn phục vụ khi có yêu cầu, không phải làm cho quán ăn như người bạn kia đã giới thiệu ban đầu. N. tìm cách trộm lấy điện thoại nhắn tin cho gia đình để cầu cứu.

Theo Công an huyện Than Uyên, hiện nay, với việc nắm bắt, hiểu về tâm lý “Muốn làm ra tiền sớm” của nhiều bạn nữ mới lớn, các đối tượng xấu với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, “đơn giản nhưng hiệu quả” như là lời chào mời đi làm những công việc nhẹ, lương cao xảy ra rất phổ biến.

Công an huyện Than Uyên khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những lời giới thiệu, dụ dỗ tuyển dụng việc nhẹ lương cao, tránh sập bẫy của những kẻ lừa đảo giăng ra.

