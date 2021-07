Bi kịch thảm khốc của 2 chị em dâu lén đưa đàn ông về nhà: Tội ác trong khách sạn

Tại tòa, luật sư bào chữa cho biết thân chủ của mình có vấn đề về tâm thần. Hành động phân xác khủng khiếp mà anh ta gây ra chỉ có thể được thực hiện bởi một kẻ điên đang không nhận thức được hành vi của mình.

Những năm 1920, Khu phố Pháp New Orleans trở thành nơi sinh sống của những cư dân thuộc tầng lớp lao động, đi kèm với nó là một tỷ lệ tội phạm không nhỏ. Tuy nhiên, “Vụ án mạng trong chiếc hòm” vẫn nổi lên như một trường hợp ngoại lệ về bạo lực gây chấn động thành phố. Đây là một trong những tội ác kinh hoàng nhất ở New Orleans mà cho tới nay vẫn được nhắc lại mỗi khi ai đó muốn tìm hiểu về những mặt tối của lịch sử thành phố này.

Ngôi nhà số 715, nơi từng diễn ra tội ác ghê rợn của Henry Moity vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Hai bản án chung thân

Henry Moity bị xét xử riêng cho từng vụ giết người. Vào ngày diễn ra phiên tòa, phòng xử án không còn một chỗ trống vì rất đông người dân và giới báo chí tham gia.

Tại phiên tòa xét xử tội giết vợ là Theresa Moity, Henry nói với bồi thẩm đoàn: "Trước đó, tôi không nghĩ đến việc giết vợ dù biết cô ấy không chung thủy. Nhưng cho đến khi cô ấy khẳng định sẽ bỏ tôi và các con để đi theo người đàn ông khác, tôi đã vô cùng tức giận".

Để thân chủ mình tránh được bản án nặng trong khi chính anh ta đã thừa nhận mình là hung thủ giết người, các luật sư bào chữa cho Henry đã phải sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau.

Trong đó, họ đã mời bác sĩ tâm thần tới để chứng minh Henry có vấn đề về thần kinh và không thể phân biệt đúng sai. Hành động phân xác khủng khiếp như vậy chỉ có thể được thực hiện bởi một kẻ điên đang không nhận thức được hành vi của mình.

Tuy nhiên, bên công tố cho rằng, động cơ của Henry là do ghen tuông và lúc đó có chút hơi men trong người. Người đàn ông này đáng bị tử hình bằng cách treo cổ.

Trong khi đó, bồi thẩm đoàn cũng cho rằng Henry có tội nhưng yêu cầu thẩm phán xem xét nỗi đau của một người chồng có vợ không hề yêu thương mình. Cuối cùng, người đàn ông này bị kết tội giết người và phải nhận án chung thân.

Phiên tòa thứ hai diễn ra không lâu sau đó. Cũng như phiên toàn trước, Henry đã phải nhận bản án chung thân thứ hai vì tội giết dã man chị dâu Leonide Moity.

Henry bắt đầu thụ án tại Nhà tù Tiểu bang Louisiana vào ngày 6/7/1928.

Tội ác không dừng lại

Nhiều năm sau đó, Henry liên tục nộp đơn xin ân xá nhưng bị từ chối. Ở trong tù, Henry là tù nhân gương mẫu và dần dần đã chiếm được sự tin tưởng của cai ngục. Vì vậy, anh ta được hưởng sự thoải mái hơn so với các tù nhân khác dù là kẻ gây ra hai vụ giết người tàn bạo.

Sau đó, Henry được làm quản trị viên - vị trí có quyền tự do đi lại trong tù và ít bị canh phòng nghiêm ngặt. Vào tháng 8/1944, khi đã thụ án được 16 năm và có cơ hội được ân xá do bị mất trí tạm thời, Henry lại lợi dụng sự tin tưởng của các quản giáo để trốn thoát.

Hai năm sau, vào năm 1946, Henry lúc này khá gầy gò và ốm yếu bị cảnh sát ở St. Louis, Missouri chặn lại vì những hành vi đáng ngờ. Khi anh ta thừa nhận danh tính của mình, anh ta đã bị đưa trở lại nhà tù ở Louisiana.

Tại đây, người đàn ông này tiếp tục nộp đơn xin khoan hồng và 1 năm sau, Hội đồng ân xá đã chấp thuận nguyện vọng của anh ta. 21 năm sau khi giết vợ và chị dâu, Henry Moity được tự do.

Henrry chuyển đến California, hy vọng sẽ tìm được công việc như họa sĩ và nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại New Orleans, nơi anh ta đã gây ra tội ác kinh hoàng.

Tuy nhiên, việc Henrry được thả sớm hóa ra lại là sai lầm khiến một phụ nữ trẻ khác suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Tháng 1/1956, người phụ nữ 35 tuổi có tên là Alberta Orange đã tới thuê phòng tại khách sạn ở Los Angeles. Đi cùng cô là Henry Moity, người mà cô giới thiệu với lễ tân là chồng của mình.

Sau đó không lâu, lễ tân nhận được cuộc gọi với giọng hổn hển từ người phụ nữ này cho biết cô đã bị bắn. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót dù bị thủng phổi. Alberta cho biết cô bị Henry bắn trong lúc hai người to tiếng với nhau do Alberta xin tiền mua quần áo.

Chưa đầy 10 năm sau khi ra tù, Henry lại phải trở lại song sắt khi bị kết tội cố ý giết người và tấn công bằng vũ khí. Nhưng lần này, thời gian ở tù của Henry đã kết thúc nhanh chóng. Anh ta qua đời vì đột quỵ vào ngày 31/12/1957. Dù vậy, cái tên Henry Moity và ký ức về tội ác của anh ta vẫn được nhắc lại nhiều năm sau đó ở Khu phố Pháp New Orleans.

