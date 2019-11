Bi kịch gia đình từ người đàn bà nhiều lần “ăn trái cấm”

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019

Biết vợ hai lần “ăn trái cấm” và sinh ra hai người con, Duy vẫn tha thứ và muốn níu kéo tình cảm với vợ chồng. Ở phía bên kia, người vợ không đồng ý và nhất quyết đòi ly hôn. Trong phút giây cạn nghĩ, Duy đã nhẫn tâm ra tay sát hại hai đứa trẻ vô tội.

Bị cáo Duy tại phiên xử

Ngày 1-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Duy (SN 1985, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này tử hình về tội giết người (Điều 123 BLHS năm 2015). Điều hết sức đau lòng là bị hại trong vụ án chính là hai người con (1 trai, 1 gái) của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2008, Duy kết hôn với chị Nguyễn Thị H (SN 1989, trú tại xã Bích Hoà). Sau 5 năm kết hôn, năm 2013 và năm 2015, chị H lần lượt sinh hai người con, cháu đầu là trai và cháu thứ hai là gái. Những tưởng cuộc sống của vợ chồng Duy từ khi có con càng thêm hạnh phúc, nhưng thật bất ngờ là bi kịch gia đình cũng xảy ra từ đây. Lý do là Duy nghi vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và Duy nghi ngờ hai đứa trẻ không phải là con mình. Để làm rõ sự việc, Duy truy hỏi nhiều lần nhưng vợ Duy không thừa nhận điều này. Tháng 4-2018, Duy âm thẩm lấy mẫu hai con đi xét nghiệm AND và kết quả cho thấy, hai cháu nhỏ không phải là con Duy và cũng không phải do cùng một người đàn ông sinh ra.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, vợ Duy buộc phải thừa nhận điều này. Trong lúc nóng giận không kìm nén được bản thân, Duy đã đánh đập vợ mình. Không chịu nổi cách hành xử vũ phu của Duy, người vợ này đã đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Dù rất giận vợ và hàng ngày phải đối diện với những gièm pha nhưng Duy vẫn muốn vợ chồng làm lại từ đầu nên bảo vợ đưa con quay về. Tuy nhiên người vợ lại không muốn sống chung với Duy nữa nên nhất quyết không quay về. Trong thời gian sống ở nhà mẹ đẻ, người vợ nhiều lần nhắn tin cho Duy thông báo về việc ly hôn. Không chỉ nhắn tin, người vợ còn chụp ảnh đơn xin ly hôn rồi gửi qua ứng dụng Zalo cho Duy xem. Xem xong đơn ly hônn do vợ gửi, Duy nảy sinh ý định sát hại hai con để người vợ phải ân hận suốt đời.

Khoảng 12h30’ngày 18-5-2018, trên đường đi làm về, Duy rẽ vào một cửa hàng bán thuốc trừ sâu ở quận Hà Đông và mua một hộp thuốc trừ sâu dạng nước mang về cất vào bếp. Sáng sớm 19-5-2018, Duy viết tâm thư gửi bố, mẹ, anh, chị em ruột, cô, dì, chú, bác trong gia đình xin “tha tội bất hiếu” trước khi chết cùng hai người con. Khoảng 8h30 cùng ngày, Duy điều khiển xe máy đến nhà trẻ của hai con học và xin phép đưa con đi chơi. Đón hai con xong, Duy đưa thẳng về nhà mình và ngồi chơi với hai con được 15’ trước khi pha thuốc trừ sâu cho hai con uống.

Gây án xong, Duy uống nốt phần thuốc trừ sâu còn lại rồi nằm cạnh hai con chờ chết cùng. Đến 11h cùng ngày, do trong người khó chịu nên Duy nhiều lần nôn. Nghĩ rằng nôn như vậy sẽ không chết được nên Duy lên tầng 3 ngôi nhà của mình nằm trên tường trống để người rơi tự do xuống đất. Trong lúc ngã từ tầng 3 xuống đất, người Duy mắc phải đường dây điện nên lực rơi xuống đất giảm đi nhiều khiến Duy chỉ bất tỉnh chứ không chết. Người dân phát hiện ra đã cứu Duy và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên Duy không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 21-5-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Duy.

Tại phiên xử, bị cáo Duy thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Quá trình thẩm vấn, Duy tỏ rõ sự ăn năn, hối hận về hành vi mà mình đã thực hiện. Quá trình điều tra và tại phiên xử, người vợ đều đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Duy. Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Duy mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sau này được trở về với gia đình, sửa chữa tội lỗi và làm lại cuộc đời.

HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo đã gây ra trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì cùng lúc đã tước đoạt của hai cháu bé. “Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện rõ tính cồn đồ, phạm tội đến cùng nên không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội”, Chủ toạ phiên toà nhấn mạnh. Với phán quyết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất của tội giết người là tử hình.

Vụ án đã kết thúc. Người đàn ông nhẫn tâm cũng đã phải nhận hình phạt nghiêm khắc của pháp luật xứng với tội danh. Mong rằng, qua vụ án đau lòng này là bài học trong cách ứng xử vợ chồng khi mâu thuẫn xảy ra để tránh hậu quả đáng tiếc.