ADN của 2 bé tử vong vì bố ép uống thuốc sâu ở Hà Nội không trùng với nhau

Chủ Nhật, ngày 13/10/2019 09:22 AM (GMT+7)

Theo thông tin từ luật sư cung cấp, kết quả xét nghiệm AND của 2 người con trong vụ án mạng rúng động ở Hà Nội không cùng huyết thống với bố. Đau lòng hơn, 2 người con này cũng không cùng huyết thống với nhau bởi người mẹ đã 'quan hệ' với 2 người đàn ông khác ngoài chồng.

Liên quan đến vụ án bố đầu độc 2 con tử vong rồi tự sát nhưng bất thành xảy ra ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh - Đoàn LSTP Hà Nội) - người bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Duy (SN 1985) ngay từ khi xảy ra vụ án cho biết: Theo dự kiến, sáng 1/11/2019, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo về tội Giết người theo điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân không ai khác chính là 2 người con còn nhỏ (cháu trai SN 2013 và cháu gái SN 2015) - là người mà bị can đã hết lòng yêu thương từ khi sinh ra chào đời và nuôi các con khôn lớn đến ngày bi kịch xảy ra.

Khi gặp luật sư tại Trại tạm giam, bị can đã khai trong nước mắt về toàn bộ sự thật vụ án, nguyên nhân dẫn tới vụ án sát hại 2 con.

Người thân trong gia đình đau xót trước vụ bố sát hại 2 con bằng thuốc trừ sâu. Ảnh: PV

Theo lời kể, bị can Duy sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến khi trưởng thành thì làm nghề phụ hồ công trình xây dựng. Cuộc sống khó khăn nên không có nhiều sự giao tiếp bạn bè và các quan hệ xã hội. May mắn đến năm 23 tuổi, Duy cưới được một người con gái cùng xã đang làm nhân viên bán hàng. Tưởng rằng may mắn đến với bị can nhưng đó cũng là những bi kịch liên tiếp xảy đến trong cuộc sống hôn nhân.

Mong muốn một cuộc sống gia đình trọn vẹn nhưng cuộc đời đã không cho Duy được điều đó. Suốt những năm tháng chung sống, bị can đã không có khả năng sinh con và phải tốn nhiều công sức, tiền bạc đi chữa trị hiếm muộn tại các cơ sở y tế nhưng vẫn không có kết quả. Đang trong quá trình chạy chữa bệnh hiếm muộn thì bất ngờ vợ sinh 2 con liên tiếp vào các năm 2013 và 2015. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời được làm bố đã mang lại niềm vui hạnh phúc vô bờ bến. Bao nhiêu tình yêu thương dành hết cho con, tất cả vì vợ vì con. Nhưng miệng tiếng thiên hạ dị nghị là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày vì cả 2 người con đều không giống cha.

Bị can đã nuốt lệ vào tim để nuôi dạy con khôn lớn và không để ý những lời dèm pha, dị nghị của mọi người. Biết vợ đã có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác qua những tin nhắn điện thoại, Zalo, Facebook…nhưng Duy vẫn một lòng yêu thương và không muốn xa cách vì các con. Tình yêu thương vợ con càng nhiều thì sự ích kỷ ghen tuông trong con người lại càng lớn.

Căn nhà nơi bị can Duy nhảy từ trên tầng 3 xuống đất sau khi đầu độc 2 con nhỏ.

Khi biết vợ đã từng quan hệ với người ông khác (điều tra qua Facebook của người đàn ông có ảnh đi du lịch cùng vợ), Duy hỏi vợ chuyện quan hệ với ai sinh con thì vẫn khẳng định là con chung. Đọc được những dòng tin nhắn tình cảm qua lại giữa 2 người như những nhát dao đâm vào tim bị can…

Bị can âm thầm lấy mẫu tóc của 2 con đi làm xét nghiệm AND. Kết quả bất ngờ khi cả 2 con đều không cùng huyết thống với bị can. Mặt khác, 2 người con lại không cùng 1 huyết thống. Điều đó có nghĩa là 2 con được sinh ra từ 2 người cha khác nhau. Vợ bị can đã quan hệ với 2 người đàn ông khác nhau để sinh ra 2 người con. Dù biết không phải là con mình sinh ra nhưng tình cảm dành cho 2 con là quá lớn từ khi vợ mang nặng đẻ đau chăm sóc đón khi khôn lớn. Bị can chấp nhận tất cả sự thật và một lòng yêu thương 2 con như mình sinh ra.

Có kết quả ADN, bị can đã nói chuyện với vợ và vợ đã thừa nhận. Giữa 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn khi người vợ muốn ly hôn. Sau đó vợ đưa 2 con về nhà mẹ đẻ ở.

Bị can khuyên giải vợ chấm dứt với người đàn ông đó và quên hết tất cả quá khứ để quay về vợ chồng chung sống lo cho 2 con. Vợ yêu cầu Bị can viết tường trình công nhận sự thật, không được ngăn cản vợ đi đâu, làm gì và phải mang về đọc cho gia đình biết điều đó thì mới chấp nhận quay trở về nhà chung sống. Bị can không chấp nhận yêu cầu của vợ. Sau đó vợ nói nếu còn đến đón con sẽ nói ra hết sự thật không phải là con của bị can.

Bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cũng nêu rõ căn nguyên của vụ án mạng đau lòng.

Suốt những ngày đó, bị can đã âm thầm ở nhà ngồi khóc, lo nghĩ nếu vợ ly hôn sẽ mất đi tất cả, mất đi người phụ nữ yêu thương và trên hết là mất 2 người con đã hết lòng yêu thương những năm tháng qua. Đó là niềm vui, hạnh phúc và động lực để bị can có thể sống trong cuộc đời này… Gọi điện thoại cho vợ thì dập máy không nghe. Nhắn tin cho vợ thì vợ phản ứng tiêu cực. Gửi tin nhắn ảnh vợ chụp với người đàn ông khác thì vợ nói đó là người tôi yêu và xin hãy buông tha…

Trong lúc suy nghĩ cùng quẫn, Duy đã nghĩ đến việc tự tử cùng 2 con để giải thoát bản thân và để vợ phải ân hận. Bị can đi mua thuốc sâu pha vào 2 cốc nước ngọt đổ ra từ lon bò húc để cho 2 con và mình cùng uống. Bị can đến trường đón 2 con vào cái buổi sáng định mệnh đó rồi đưa về nhà…

"Quá thương tâm khi bị can trình bày lại hành vi cho 2 con uống thuốc sâu. Khi nghe bị can trình bày lại hành vi sát hại con thì bất kỳ ai đều không khỏi rùng mình và rớt nước mắt thương cho 2 cháu nhỏ.

Hình ảnh 2 cháu đang cố vùng vẫy, phản kháng lại theo bản năng để cố tìm sự sống đã gây xót thương tột độ. Các con còn quá nhỏ để có thể hiểu ra sự việc đó là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời làm người…", luật sư Nguyễn Anh Thơm lặng người kể lại.

Người dân địa phương thương cho 2 cháu nhỏ vô tội cũng như xót xa cho cuộc đời éo le của Nguyễn Văn Duy.

Sau khi 2 cháu bé đã qua đời, Duy viết thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình với nội dung: "Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ, sau khi bố mẹ biết con đã đi quá xa rồi. Con có nguyên do của con. Sau khi con chết con xin bố mẹ cho 03 bố con nhà con đi thiêu, tro cho vào 01 lọ. Con một lần nữa xin bố mẹ tha thứ việc làm và hành động của con. Các em của anh, Anh không có nhà hãy chăm sóc bố mẹ giúp anh nhé. Em út của anh, em đã vất vả rồi đó, làm gì, chơi gì hãy nghĩ về gia đình nhé. Em của anh. Cho anh một lần nữa xin lỗi bố mẹ chuyển lời cho con đến các chú, thím tha lỗi cho cháu. Cháu của chú bất hiếu rồi...".

Tiếp đó, Duy lấy 2 gói thuốc sâu đổ vào 1 cốc dở để uống. Nhưng số phận trớ trêu, bị can đã không thực hiện được cái chết do bị nôn ra. Nghĩ rằng không chết nên bị can tiếp tục lên tầng 3 nằm lăn xuống đường nhưng do vướng vào dây cáp điện nên bị ngã bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu không bị tử vong.

Rồi đây, TAND Thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án ra xét xử nhưng hình phạt nào đối với bị cáo cũng không lớn bằng bản án lương tâm theo bị cáo suốt cuộc đời còn lại.

Cũng theo luật sư Thơm, về trách nhiệm dân sự mẹ 2 cháu bé không yêu cầu bị can bồi thường và đề nghị cơ quan pháp luật xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị can.