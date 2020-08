Bi kịch của nữ tạp vụ quán bar ở quận 10, TP.HCM

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 21:00 PM (GMT+7)

Nữ tạp vụ quán bar Play House (quận 10, TP.HCM) cho nhân viên mượn tủ gỗ cá nhân gửi ma túy đã bị công an lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 11-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Chỉnh (SN 1994, quê Bến Tre), Nguyễn Công Danh (SN 1998, quê Cà Mau), Nguyễn Trần Xuân An (SN 1998, quê Vĩnh Long) về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy"

Liên quan đến vụ án, bà Trần Thị Hồng (SN 1971, ngụ quận Gò Vấp) cùng 29 bị can khác bị đề nghị truy tố 3 tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo kết luận điều tra, Công ty Play House do bị can Bùi Xuân Mén (SN 1982, quê Hải Phòng) đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trên đường Đồng Nai (phường 15, quận 10) với biển hiệu kinh doanh Play House Coffee. Công ty kinh doanh ngành nghề nhà hàng, ăn uống trừ hoạt động quán bar, khiêu vũ...Tuy không được cấp phép nhưng tại đây vẫn hoạt động hình thức quán bar, vũ trường.

Quán bar này do Trần Văn Hiên làm chủ và thường xuyên đến quán chỉ đạo, điều hành, họp các trưởng bộ phận và toàn bộ nhân viên. Trong các cuộc họp, Hiên biết khách sử dụng ma túy tại quán nên dặn nhân viên nhắc khách sử dụng kín đáo, không sử dụng công khai, không để ma túy trên bàn.

Do áp lực kinh doanh và hầu hết khách đến quán bar đều có nhu cầu sử dụng ma túy nên các nhân viên biết tại quán có nhân viên chăm sóc khách hàng có tên Trần Chỉnh có ma túy nên giới thiệu khách hoặc mua từ Chỉnh bán lại cho khách để hưởng chênh lệch.

Quán bar chứa chấp việc sử dụng trái phép chấy ma túy dưới hình thức cho khách uống bia, rượu, nghe nhạc để sử dụng ma túy. Trong quá trình khách sử dụng ma túy, nếu khách có nhu cầu sử dụng dĩa, ống hút thì nhân viên sẽ đưa khách.

Rạng sáng 17-10-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM bắt quả tang 8 bàn khách có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong số các bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự có bà Trần Thị Hồng là nhân viên tạp vụ của quán bar. Tại cơ quan điều tra, bà Hồng cho biết được thuê dọn dẹp vệ sinh tại quán bar vào tháng 9-2019, với mức lương mỗi tháng 4 triệu đồng.

Bà Hồng được giao nhiệm vụ dọn dẹp, làm sạch quán từ 16h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Quá trình làm việc, qua quan sát, bà Hồng biết được quán có cho khách chơi ma túy và nhân viên trong quán có bán ma túy cho khách.

Đầu tháng 10-2019, bà Hồng biết Trần Chỉnh và Nguyễn Công Danh bán ma túy cho khách, hay mượn bàn làm việc của bà Hồng chế biến ma túy và mượn tủ gỗ cá nhân của bà bên trong nhà vệ sinh nữ giấu ma túy.

Khi công an vào quán bar kiểm tra thì phát hiện trong tủ bà Hồng có ma túy do Danh gửi nên lập biên bản quả tang đối với bà về hành vi "Tàng trữ trái phép ma túy". Tại cơ quan công an, bà Hồng khai khoảng 2 đến 3 ngày, Danh cho bà Hồng từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng. Tổng cộng số tiền Danh cho bà Hồng khi mượn tủ cá nhân để cất ma túy khoảng 200.000 đồng.

