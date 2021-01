Bị khởi tố vì... mượn quần bạn rồi "ẵm" luôn tiền trong túi

Thứ Tư, ngày 27/01/2021 21:00 PM (GMT+7)

Sau khi mượn quần bạn mặc, thấy có tiền trong túi, nam thanh niên liền chiếm giữ, không chịu trả lại.

Ngày 27-1, VKSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Đạt (SN 1990, ngụ xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 17-10-2020, Đạt đến nhà anh Nguyễn Thành L. (ngụ cùng xã) để phụ dọn dẹp chuẩn bị mừng tân gia.

Trong lúc dọn dẹp thì quần bị bẩn nên Đạt đã hỏi mượn quần của anh L. để mặc. Khi mặc quần vào thì Đạt phát hiện trong túi quần có 11,2 triệu đồng. Tuy nhiên, Đạt không trả lại cho anh L. mà gọi điện thoại nhờ 1 người bạn đến đón về.

Trên đường về, Đạt lấy 100.000 đồng mua 1 áo thun và rút 500.000 đồng để tiêu xài. Số tiền còn lại Đạt đưa cho người bạn nhờ giữ hộ.

Đến sáng 18-10-2020, anh L. gặp và yêu cầu Đạt trả lại tiền nhưng Đạt không trả. Sau đó, anh L. trình báo đến Công an xã Đức Mạnh. Cùng ngày, bạn của Đạt đã giao nộp số tiền 10,6 triệu đồng cho Công an xã Đức Mạnh. Đối tượng Đạt đã bị Công an huyện Đắk Mil khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau đó.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bi-khoi-to-vi-muon-quan-ban-roi-am-luon-tien-trong-tui-20210127144134205.htm