Bị đánh vì đập bàn, chửi tổ trưởng "ăn hết tiền" khi đi hỏi tiền hỗ trợ COVID

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 17:00 PM (GMT+7)

Vì nhiều lần thắc mắc và tổ trưởng dân phố quên bổ sung danh sách tiền hỗ trợ nên ông N. to tiếng, đập bàn, chửi thề liền bị mọi người tát, đánh.

Ngày 9-11, Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đã chỉ đạo và đang chờ báo cáo kết quả xử lý từ Công an phường Hòa Khánh Bắc về vụ việc xô xát khi đi đòi tiền hỗ trợ ở tổ 67, phường Hòa Khánh Bắc.

Theo báo cáo ban đầu của Công an phường Hòa Khánh Bắc, khoảng 18 giờ 30 ngày 6-11, ông Huỳnh Mạnh N và vợ (ngụ tổ 67, phường Hòa Khánh Bắc) đến nhà ông Phạm Bốn (tổ trưởng tổ 67) để hỏi về tiền hỗ trợ COVID-19 theo chính sách của TP Đà Nẵng.

Tại đây, ông N. yêu cầu tổ trưởng cho xem danh sách nhận tiền hỗ trợ. Xem xong, ông N. thấy không tên vợ chồng mình nên chửi thề, quát tháo: “Đ.M, vì sao ai cũng có tiền hỗ trợ mà gia đình tôi lại không có”.

Vết thương trên miệng anh Nhân. Ảnh: H.H

Lúc này, ông Bốn nói với ông N. là kê khai để bổ sung danh sách gửi lên phường. Khi ông Bốn vừa dứt lời, ông N. vung tay đập lên bàn chỗ ông Bốn đang ngồi có lời lẽ xúc phạm ông Bốn: “Đ.M, ông là tổ trưởng mà làm ăn chi lạ vậy. Mấy ông ăn hết tiền của tôi rồi hay sao? Mấy ông làm được thì làm, không thì nghỉ”.

Bực vì thái độ của N., ông Phạm Văn Tâm (tổ phó tổ 67) liền vung tay tát vào mặt. Ông N. lao vào định đánh ông Tâm thì được vợ can ngăn. Ông N. chạy ra ngoài nhặt một cục gạch xông vào định đánh lại ông Tâm thì người dân khu vực đã can ngăn, trong đó người lợi dụng việc lộn xộn này đã "đánh hôi" vợ chồng ông N..

Theo ông N., hai vợ chồng là lao động tự do đã có hai con. Khi TP Đà Nẵng ra chỉ thị "ai ở đâu thì ở đó" nên anh qua nhà người quen ở gần nơi cư ngụ ở để tiện việc ăn uống, sinh sống. Khi biết chính sách của TP Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng nên ông đến hỏi tổ trưởng và đã bổ sung tên tuổi cho tổ trưởng mong muốn được hỗ trợ.

Tối 6-11, vợ chồng ông cùng hai con nhỏ định qua nhà người thân chơi thì nghe tin mọi người trong xóm đi nhận hỗ trợ đợt bổ sung, ông cũng chở vợ con đến hỏi.

"Tôi hỏi sao đợt này tôi chưa nhận thì ông tổ trưởng nói vừa rồi quên. Tôi tiếp tục thắc mắc thì ổng nói tôi lên phường hỏi. Vì thấy ổng nói ngang quá nên tôi bực và to tiếng. Ông tổ phó ngồi gần đó đã tát vào mặt tôi, còn gọi to cho nhiều người khác đến nữa. Lúc này vợ tôi vào can cũng bị đánh. Tôi thấy họ nhiều nên chạy ra ngoài cầm cục gạch mong họ sợ không tiếp tục đánh vợ chồng tôi”, ông N. nói.

Theo ông N., có tổng cộng 5 người xông vào đánh bầm mặt, sưng miện hai vợ chồng và họ phải đến khám ở bệnh viện.

Thái độ không đúng Ông Phạm Bốn, tổ trưởng tổ 67 cho hay: Tối hôm xảy ra vụ việc, ông và tổ phó đang trao tiền hỗ trợ cho những người khác trong tổ vợ anh N có đến hỏi về tiền hỗ trợ. Lúc này, ông Bốn trả lời trường hợp của vợ chồng ông N sẽ bổ sung sau. Ông Bốn thông tin thêm: Khi tổ đến xác minh lập danh sách người ở trọ thì phòng ông N không có người, không có chủ trọ nên không có danh sách. Sau đó vợ ông N có cung cấp tên tuổi để bổ sung nhưng do ông quên, nên vợ chồng ông N chưa được hỗ trợ. “Tôi có nói với anh Nhân là nếu chưa hài lòng, thì mời anh lên phường. Lúc này anh Nhân to tiếng đập bàn, chỉ vào mặt nói tôi ăn chặn số tiền hỗ trợ đó với nhiều lời lẽ nặng nề nên anh Tâm đã không kiềm chế được, có tát anh Nhân một cái. Còn việc những người khác nữa có đánh vợ chồng anh Nhân thì tôi không biết”- ông Bốn nói.

