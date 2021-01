Bị đánh gục vì mời bia còn vỗ vào đầu bạn

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 10:06 AM (GMT+7)

Sau khi mời bia, nạn nhân dùng tay vỗ vào sau đầu một người trong nhóm bàn khác rồi cười và về bàn của mình nên bị đánh gục.

Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đã tạm giữ nhóm đối tượng tham gia vụ ẩu đả tại quán nhậu trên phường Xuân An, TP.Long Khánh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, đêm 10-1, Lê Khôi (28 tuổi, ngụ TP Long Khánh) cùng nhóm bạn rủ nhau đến quán nhậu trên địa bàn phường Xuân An để ăn nhậu.

Nạn nhân bị nhóm Khôi tấn công gục tại chỗ. Ảnh: Cắt từ clip.

Lúc này Trần Duy Cường (32 tuổi, ngụ TP Long Khánh) cũng đang nhậu ở bàn bên cạnh nên có cầm ly bia sang mời Khôi. Sau đó Cường có dùng tay vỗ vào sau đầu Khôi rồi cười và về bàn của mình. Tuy nhiên Khôi đã bực tức vì hành động này của Cường nên dẫn đến mâu thuẫn.

Khi thấy anh Cường tính tiền ra về thì Khôi dùng chân đạp vào người. Sau đó nhóm của Khôi cũng xông vào dùng ghế, gạch, mũ bảo hiểm đánh đập anh Cường bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, riêng nhóm của Khôi đã bỏ trốn.

Nhận thông tin về vụ việc, Công an phường Xuân An phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm các đối tượng tham gia vụ ẩu đả.

Công an đã xác minh và bắt giữ Lê Khôi cùng đồng bọn gồm: Trương Quốc Sáng (18 tuổi), Lê Trần An Lượng (19 tuổi) Nguyễn Anh Vũ (18 tuổi), Phạm Anh Tuân (19 tuổi) và Lê Nhật Anh (18 tuổi, cùng ngụ TP Long Khánh).

