Công an lên tiếng vụ hỗn chiến khiến 3 người tử vong ở Bình Dương

Thứ Sáu, ngày 01/01/2021 11:46 AM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an TX Bến Cát (Bình Dương) nói rằng vụ hỗn chiến làm 3 người tử vong ở xã An Tây là do mâu thuẫn xã hội. Các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, đang phân loại đối tượng và nhóm gây án để xác định hành vi khởi tố bị can.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Ngày 1/1, thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an TX Bến Cát (Bình Dương) cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao (dạng xếp, lưỡi và cán dao dài 20cm) là hung khí gây án, kiếm Nhật, gậy 3 khúc..; đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô của các đối tượng bỏ lại hiện trường.

Tiến hành điều tra, Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, ngụ ấp Bến Liễu, xã Phú An, TX.Bến Cát) được xác định là nghi can cầm dao bấm tấn công vào nhóm đối tượng đối thủ khiến 3 người chết. Trên cơ sở đó, cơ quan công an đang tạm giữ nghi can Hùng để điều tra hành vi “Giết người”; riêng 3 đối tượng, tên: Trần Văn Vẹn (20 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Như Ý (tự là Quỳnh Anh, 22 tuổi, quê Hậu Giang) và Nguyễn Minh Đúng (32 tuổi, quê Cà Mau) cũng bị tạm giữ để lấy lời khai xác định hành vi phạm tội.

Hùng tại cơ quan công an

Làm việc với cán bộ điều tra, Hùng khai chiều ngày 31/12 được bạn mời đến quán lẩu bò để nhậu. Tại đây, anh ta bất ngờ bị nhóm đối phương xông vào đánh nên rút dao đâm loạn xạ.

Hùng nói rằng được Lầy Thanh Đ. (27 tuổi, ngụ ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) mời đến quán lẩu bò 868 trên đường An Tây 047 nhậu. Hùng rủ thêm Trần Huấn L. (27 tuổi, ngụ ở Kiên Giang) và Nguyễn Minh Đ. (ngụ ở Cà Mau) đi cùng.

Sau đó, Đ. tiếp tục gọi mời thêm Nguyễn Nhân H. (36 tuổi, ngụ ở xã An Tây) đến quán cùng nhậu. Do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Nhân H. rủ thêm 7 thanh niên mang theo gậy 3 khúc, kiếm đến quán.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc

Vừa vào quán, Nguyễn Nhân H. đã dùng gậy 3 khúc đánh Đ., đồng thời nhóm của H. cũng xông vào đánh nhóm của Hùng.

Bị đánh bất ngờ, những người trong quán đã bỏ chạy. Riêng Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ vào nhóm đối thủ.

Theo cơ quan điều tra, Hùng đã đâm chết Thái Trọng Hữu (20 tuổi, ngụ ở Kiên Giang), Trần Minh Quang (26 tuổi, ngụ ở Cà Mau) và Trần Văn Lượng (24 tuổi, ngụ ở An Giang).

Bàn nhậu của nhóm gây án

Bốn người khác bị thương gồm Nguyễn Nhân H., Nguyễn Tấn L. (còn gọi là Xum, 21 tuổi, ngụ ở xã An Tây), Võ Văn P. (20 tuổi) và Trần Huấn L. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Con dao Hùng gây án

Mã Tấu sót lại sau vụ hỗn chiến

Hiện, Công an TX Bến Cát đã bàn giao vụ việc cho PC02 Công an tỉnh Bình Dương thụ lý.

