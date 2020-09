Bị con nợ đánh tử vong khi đi đòi nợ

Thứ Hai, ngày 07/09/2020 16:38 PM (GMT+7)

Đang ở nhà thì bị hàng xóm là ông Nguyễn Văn T. sang đòi nợ, Nguyễn Văn Thủy ở Hòa Bình đã dùng gạch đánh liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 7-9, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thủy (SN 1977; ngụ xóm Đồng Bùi, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội "Giết người".

Nguyễn Văn Thủy tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 18h30, ngày 23-1, Nguyễn Văn Thủy đang ở nhà cùng gia đình thì ông Nguyễn Văn T. (SN 1960; ngụ cùng xóm) đi xe máy đến đòi nợ.

Khi đi vào nhà, ông T. có biểu hiện say rượu nên Thủy dùng tay tát liên tiếp vào mặt, đuổi ông T. ra khỏi nhà rồi dùng gạch đập liên tiếp vào vùng đầu người đàn ông cùng xóm là chủ nợ. Mặc dù được mọi người can ngăn và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị thương nặng, ông T. đã tử vong sau đó.

Tại phiên xét xử, Nguyễn Văn Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tính chất, mức độ, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thủy 8 năm tù giam.

