Bị chém vì... chửi thề khi hát karaoke

Chủ Nhật, ngày 13/09/2020 12:18 PM (GMT+7)

Do thùng loa mất kết nối âm thanh nên Đà Ra có “chửi thề”, cùng lúc này Danh Được đi qua. Tưởng Ra chửi mình nên Được dùng dao tự chế chém Ra.

Sáng 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công, an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã bắt tạm giam Danh Được về tội cố ý gây thương tích sau gần 9 tháng gây án rồi bỏ trốn và bị bắt truy nã.

Đối tượng Danh Được tại CQĐT.

Theo kết quả điều tra, trước đó vào tối 15/1/2020, anh Danh The, cùng Đà Ra và một số người khác nhậu và hát Karaoke tại nhà của ông Danh Phol (thuộc ấp An Hòa, xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao). Trong lúc hát do thùng loa mất kết nối âm thanh nên Đà Ra có “chửi thề”, cùng lúc này Danh Được và một người bạn chạy xe qua nghe thấy tưởng có người chửi mình nên dừng lại.

Thấy có người trước nhà, Danh The cầm cây đi ra thì Danh Được và bạn bỏ chạy về nhà. Sau đó, Danh Được cầm dao tự chế cùng với 2 người khác đến chém nhiều nhát vào người của Danh The gây thương tích 17%.

Sau khi gây án Danh Được đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao đã ra quyết định truy nã cho đến đầu tháng 7/2020 thì bị bắt.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bi-chem-chi-vi-chui-the-khi-hat-karaoke-611393/