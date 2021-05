Bị chém trọng thương vì trêu gái

Thứ Tư, ngày 19/05/2021 10:00 AM (GMT+7)

Bị nhóm thanh niên trêu chọc, cô gái mới 15 tuổi dọa sẽ cho người đến chém và không bao lâu sau vụ án xảy ra…

Ngày 18/5, Công an TP Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Tấn Trung (SN 1994) và Trương Tuyệt Nhiên (SN 2000, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”, xảy ra vào khoảng 21h ngày 9/5 tại khu nhà trọ thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Hai đối tượng Nhiên và Trung.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Hồ (SN 1990, quê An Giang) cùng một số người bạn ngồi nhậu tại hàng lang nhà trọ thì Nguyễn Thị Thanh Phương (SN 2006, quê An Giang) đi ngang qua. Nhóm anh Hồ mở lời trêu chọc Phương nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Phương dọa sẽ cho người đến chém anh Hồ và nhóm bạn.

Sau đó, Phương đi vào phòng trọ của người đồng hương tên Nguyễn Văn Phi (SN 1992) cũng ở chung nhà trọ với anh Hồ. Không bao lâu sau đó, có 5 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy xuất hiện trước cổng nhà trọ. Phi bước ra nói chuyện với nhóm người này.

Bất thình lình, 4 trong 5 kẻ lạ mặt cầm hung khí là dao tự chế xông vào đâm chém liên tiếp vào người anh Hồ gây thương tích nặng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Tấn Trung và Trương Tuyệt Nhiên là 2 trong số 4 đối tượng chém anh Hồ. Hai đối tượng còn lại có tên là An và Ba Tải. Còn người đứng bên ngoài tên là Mười.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

