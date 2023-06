Bị bắt vì lên Facebook chia sẻ thông tin nói xấu nhà nước

Ngày 28-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thạch Giang (66 tuổi, ngụ phường Kinh Dinh).

Lê Thạch Giang bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giang. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8-2022, Lê Thạch Giang tạo tài khoản trên mạng xã hội lấy tên "Bọn cường quyền" để livestream và đăng tải các bài viết có liên quan việc cưỡng chế, thu hồi đất của các cơ quan chức năng.

Bị can còn kêu gọi người dân xem các trang mạng xấu, độc. Hành vi của bị can này đã tạo cơ hội cho một số phần tử xấu chống đối lại chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bị can còn chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng xuyên tạc, nói xấu Đảng.

Công an cho biết Giang có hai tiền án và nhiều lần bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục mở rộng điều tra những người có liên quan bị can này.

Nguồn: https://plo.vn/bi-bat-vi-len-facebook-chia-se-thong-tin-noi-xau-nha-nuoc-post739805.html