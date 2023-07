Bị bắt giữ, kẻ sát nhân máu lạnh thốt lên "công an quá giỏi, em thua”

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Tẩn Yêu Hò (SN 1960, trú tại bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ) về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 10h30' ngày 9/7, Công an huyện Sìn Hồ nhận được tin báo của Công an xã Tả Phìn về việc phát hiện bà Chẻo Diển Hin (SN 1950) tử vong tại nhà riêng tại bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn. Nguyên nhân tử vong ban đầu xác định do vỡ sọ não.

Nhận định đây là vụ án giết người, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau 4 ngày khẩn trương điều tra, công an đã bắt giữ Tẩn Yêu Hò, nghi phạm sát hại nạn nhân. Thời điểm bị bắt giữ, Hò còn thốt lên câu nói: "Các canh công an quá giỏi, em thua".

Đối tượng Hò bị công an bắt giữ. Ảnh: CALC

Tại CQĐT, bước đầu Hò khai nhận, do có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai từ trước nên đối tượng nảy sinh ý định giết bà Hin.

Vào khoảng 19 giờ, ngày 5/7, Hò lấy một chiếc búa đinh của gia đình đi bộ sang nhà bà Hin. Khi tới nơi, đối tượng lẻn vào nhà dùng búa xuống tay sát hại người hàng xóm một cách dã man. Gây án xong, Hò mang hung khí vứt ngoài bờ ruộng rồi bình thản trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

