Bí ẩn xác chết không đầu tại Hải Phòng: Đấu trí với tên sát thủ máu lạnh

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Thời điểm các trinh sát Công an Hải Phòng có những manh mối đầu tiên về nghi phạm thì việc xác định nhân thân tử thi nữ tại Kiến Anh vẫn chưa có kết quả. Chính vì thế, công tác đấu tranh với đối tượng tình nghi gặp vô vàn khó khăn.

Nghi phạm

Một cuộc rà soát diện rộng tập trung vào các hộ dân dọc đường Trường Chinh (Kiến An) là nơi sát với hiện trường vụ án đã đem đến một kết quả bất ngờ. Các trinh sát phát hiện, tại cửa hàng quần áo ở số 676 có nhiều điểm nghi vấn. Nguyễn Dũng Giang, chủ của cửa hàng này mặc dù trả lời "ráo hoảnh" tất các các câu hỏi của công an, nhưng phía bên trong căn bếp xuất hiện dấu hiệu "tẩy rửa" rất đáng ngờ. Giang bản thân không phải kẻ chịu khó. Vậy mà gian bếp trong cửa hàng lại vừa được lau sạch sẽ đến mức kỹ lưỡng bằng xà phòng. Chưa kể, khi công an đi vào, một mùi tanh nồng vô cùng khó chịu đã tỏa ra.

Tay Giang có vết thương, gây chảy máu còn mới. Các trinh sát hỏi, Giang tỉnh bơ, bảo là do sử dụng ngăn kéo bị kẹt. Thế nhưng, trước mặt Giang, các trinh sát kéo thử thì chiếc ngăn kéo ấy lại chẳng bị làm sao. Điều đặc biệt, cửa hàng Giang thuê mặt trước nằm trên đường Trường Chinh, nhưng mặt sau lại nhìn thẳng ra khu đất trống, nơi xác người phụ nữ xấu số được phát hiện.

Lúc này, dù chưa xác định được nạn nhân là ai, từ đâu tới, nhưng những biểu hiện của Giang khiến các điều tra viên linh cảm, đây chính là nghi phạm số 1, là manh mối quan trọng nhất của vụ án.

Giang được triệu tập lên làm việc. Các điều tra viên mất nhiều giờ lấy cung, nhưng Giang là một kẻ lỳ lợm và lưu manh. Hắn chối bỏ tất cả sự liên quan đến thi thể người phụ nữ mới được phát hiện. Hắn cũng tìm đủ cách "khôn lỏi" để giải thích những "bất thường" trong gian bếp ở cửa hàng. Cuộc đấu trí giữa các điều tra viên và nghi phạm số 1 của vụ án dường như đi vào ngõ cụt.

Nguyễn Dũng Giang (ảnh tư liệu)

Chứng cứ

Cuộc "đấu tranh" với Giang chưa thu được kết quả, một phần bởi bản tính lỳ lợm của gã, phần còn lại là do cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục củng cố những chứng cứ.

Các trinh sát sau nhiều giờ tìm kiếm đã phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân. Chỉ trong chốc lát, từ những phần thi thể ấy, công an làm rõ nạn nhân là chị Nguyễn Thi Thu H (SN 1973, trú tại TP Hải Phòng).

Chị H sống cùng con trai 17 tuổi, hàng ngày chị này bán bánh đa cua ở chợ và hầu như không mâu thuẫn với ai.

Con chị H cho hay, trước khi mất tích, vào tối 5/1, chị này nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Sau đấy, chị H lấy xe máy và đi "một mạch" không về.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, chính Giang đã gọi một cuộc điện thoại cho chị H vào thời điểm tối 5/1/2011. Từ đây, mối quan hệ ít người biết giữa chị H và Giang đã được xâu chuỗi, làm căn cứ để đấu tranh với đối tượng này.

Trước những chứng cứ rõ ràng và khoa học, Giang không còn giữ được thái độ lanh lùng, "vô cảm" như lúc đầu nữa. Gã khai nhận có quen với chị H và được người phụ nữ này cho vay tiền. Chính món nợ này là nguyên nhân dẫn đến tội ác vô cùng man rợ mà Giang gây ra vào đêm 5/1 với chị H.

Kẻ man rợ

Giang không phải người Hải Phòng, nhiều năm trước, gã từ Hải Dương "dạt" về đất Cảng để làm ăn, sinh sống. Ban đầu, Giang làm cho một rạp chiếu phim, nhưng bản chất của Giang là ham chơi, lười lao động nên anh ta chẳng trụ được lâu.

Giang chuyển qua học lái xe rồi tiếp tục làm thuê. Sau nhiều năm "bôn ba", Giang lấy vợ và được bố mẹ vợ cho "ở rể", được cho căn nhà tại quận Hải An. Đến khoảng năm 2008, Giang đi lái taxi. Dù được gia đình quan tâm, nhưng Giang là loại đàn ông "chẳng ra gì', thường xuyên đánh vợ. Về sau này, Giang còn có thói "trăng hoa", cặp kè với nhiều người phụ nữ.

Cuộc sống gia đình Giang cứ thế trở nên nặng nề, đến năm 2010 thì vợ chồng gã ra toà, ly hôn.

Giang bị kết án tử hình (ảnh tư liệu)

Trở thành kẻ độc thân, Giang cũng chẳng ngó ngàng gì tới con cái, thậm chí sau ly hôn, Giang từng đòi gia đình vợ phải "chia" cho mình số tiền lên tới vài chục triệu đồng.

Gần cuối năm 2010, Giang thuê căn nhà ở số 676 Trường Chinh (Kiến An) và mở cửa hàng bán quần áo.

Thời điểm này, thông qua một người bạn, Giang biết và vay của chị H một khoản tiền nhỏ để kinh doanh. Nhiều lần, chị H gọi điện đòi tiền nhưng Giang không trả. Cận Tết, hàng hóa thì ế ẩm, Giang lại bị đòi nợ nhiều hơn nên gã nảy sinh "tà ý".

Giang phát hiện chị H có xe máy mới và đồ trang sức nên âm thầm nung nấu ý định "đen tối" trong đầu. Gã ra chợ mua chiếc búa đinh đem về cất trong nhà.

Tối 5/1/2011, Giang gọi điện bảo chị H qua cửa hàng của mình. Nghĩ sẽ lấy được nợ, chị H chẳng mảy may nghi ngờ mà lên đường đi ngay. Tại cửa hàng, Giang và chị H nói chuyện với nhau vài câu. Thấy chị H mất cảnh giác, Giang lấy chiếc búa đã chuẩn bị trước đánh mạnh vào đầu nạn nhân

Chị H ngã gục, Giang lôi nạn nhân vào trong bếp và dùng búa đánh thêm nhiều nhát nữa. Biết chị H đã tử vong, Giang lấy dao phân thi thể chị này. Xong việc, gã đem đi phi tang ở các địa điểm khác nhau rồi dùng xà phòng tẩy rửa căn bếp cũng như hung khí.

Giang vẫn nghĩ, sự "ranh ma" của mình sẽ giúp gã che giấu được tội ác. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng chỉ mất chưa tới 2 ngày để lần ra và bắt Giang phải cúi đầu nhận tội.

Thời gian sau, Giang được đưa ra xét xử, đứng trước vàng móng ngựa, Giang vẫn thể hiện là kẻ lưu manh có hạng khi tiếp tục chối tội. Nhưng, những bằng chứng được thu thập đã không để một kẻ giết người máu lạnh như Giang có thể "thoát thân". Giang bị TAND TP Hải Phòng kết án tử hình về hành vi tội ác "trời không dung, đất không tha" ấy.

