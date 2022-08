Bí ẩn phía sau vụ xe ô tô bất ngờ phát nổ ở Hà Nam

Thứ Ba, ngày 23/08/2022 07:12 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một bị hại đã đến Công an tỉnh Hà Nam trình báo về việc chiếc xe ô tô của mình bất ngờ phát nổ.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo lấy lời khai đối tượng Lâm.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Lâm (SN 1969, trú tại tổ dân phố Ba Nhất, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) để điều tra làm rõ về hành vi “Sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản”.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, khoảng 7h sáng cùng ngày, Công an huyện Thanh Liêm nhận được tin báo của một bị hại trú tại tổ dân phố Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh về việc chiếc xe ô tô BKS 81L-89XX của bản thân bất ngờ phát nổ, bị hư hỏng nặng nghi do đánh mìn.

Quá trình điều tra, sau 12 giờ đồng hồ, Công an huyện Thanh Liêm đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc trên là Nguyễn Văn Lâm khi đối tượng đang ở nhà tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lâm cũng là đối tượng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-an-phia-sau-vu-xe-o-to-bat-ngo-phat-no-o-ha-nam-a565949.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-an-phia-sau-vu-xe-o-to-bat-ngo-phat-no-o-ha-nam-a565949.html