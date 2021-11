Bí ẩn câu chuyện 2 chú chó nằm phục bên thi thể cô gái trẻ đã "bóc trần" kẻ sát nhân

Sau những tiếng sủa inh ỏi của 2 con chó và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, một công nhân lái máy xúc thất kinh khi phát hiện ra một phần thi thể người lộ ra dưới đống cát giữa công trường vắng lặng.

Hiện trường vụ án mạng

Thi thể không nguyên vẹn

Trong kí ức của người dân, những ngày đầu tháng 8/2012, nhiều khu vực tại huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) bỗng dưng trời đổ mưa như trút nước, thối đất thối cát, khiến bầu không khí càng trở nên ẩm ướt, ảm đạm đến lạ thường.

Sáng sớm 7/8, như thường lệ, một tài xế lái máy xúc tới công trường đang thi công ven Quốc lộ 21B (thuộc địa phận thôn Cầu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để làm việc. Khi tới gần 3 đống cát nằm trơ trọi giữa bãi đất trống, người này bất ngờ khựng lại khi thấy 2 con chó sủa inh ỏi và liên tục đào bới. Sau đó, hai chú chó nằm phục bên cạnh đống cát, kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc theo làn gió xộc thẳng vào mũi của tài xế. Tiến lại gần kiểm tra, nam công nhân thất kinh khi phát hiện một cánh tay người lộ ra dưới lớp cát.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh:TL

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ, trực thuộc Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Thông tin vụ việc nhanh chóng lan truyền khiến hàng trăm người dân ở khu vực lân cận với tính hiếu kì đã tập trung phía ngoài hiện trường để theo dõi quá trình điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy, nạn nhân là nữ giới trong độ tuổi từ 18-22, trên người chỉ còn mặc áo ngực, với rất nhiều vết chém trên khắp cơ thể. Đáng chú ý, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn khi bị đứt rời bàn tay phải.

Kiểm tra xung quanh hiện trường, cơ quan điều tra nhanh chóng tìm thấy bàn tay phải của nạn nhân cũng bị vùi dưới đống cát. Cách đó vài bước chân là chiếc áo mỏng bị xé toạc và đôi dép cao gót.

Bế tắc

Hiện trường vụ án là khu vực cách xa khu dân cư, bao quanh là đồng ruộng nên ít người qua lại. Mặt khác, nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân, thi thể lại trong tình trạng phân hủy mạnh, không có dấu hiệu bị hiếp dâm. Căn cứ duy nhất mà cơ quan công an thu được tại hiện trường là dấu vân tay bàn tay phải của nạn nhân bị chém đứt rời.

Gần như điểm xuất phát của vụ án chỉ là con số 0 tròn chỉnh, khi danh tính nạn nhân cũng như những dấu vết khác thu thập được tại hiện trường đều rất mơ hồ. Rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân được cơ quan điều tra đưa ra để phân tích, mổ xẻ. Trong đó 2 hướng chính là mâu thuẫn tình ái hoặc tiền bạc.

Thông tin liên quan tới nạn nhân được Công an tỉnh Hà Nam phát đi tới địa bàn các huyện, thậm chí là nhiều tỉnh lân cận như Ninh Bình, Nam Định…vv. Nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh cũng thông tin có người thân mất tích, nhưng khi đối chiếu các đặc điểm đều không trùng khớp. Ngoài ra, dấu vân tay của nạn nhân cũng không xuất hiện trong kho chỉ bản do Công an tỉnh Hà Nam quản lý.

Tưởng chừng như vụ án rơi vào bế tắc, thì ngày 8/8, cơ quan điều tra tiếp nhận một thông tin cực kì quan trọng từ Công an tỉnh Nam Định.

Lộ mặt ác nhân

Cụ thể, ban chuyên án tiếp nhận thông tin tại khu vực ki-ốt 23 bãi tắm Thịnh Long (thuộc địa phận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) có một trường hợp là chị Lò Thị Hợp (SN 1992, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) là nhân viên bán hàng xin nghỉ việc từ sáng 4/8, nhưng chưa thấy về. Được biết trước khi rời đi, chị Hợp vay của chủ quán số tiền gần 5 triệu đồng, mang theo túi xách đựng đồ nữ trang, vài bộ quần áo và điện thoại, nói rằng lên Hà Nội để giải quyết việc riêng.

Quá trình làm việc với cán bộ điều tra, chị Lò Thị Quân (chị họ của Hợp, làm cùng ki-ốt) xác nhận, những vật dụng mà công an thu được tại hiện trường vụ án như áo, dép, vòng tay nhựa…vv đúng là của chị Hợp. Ngoài ra, chị Quân thông tin thêm, chiều 3/8, chị Hợp có khoe hẹn sáng hôm sau tới chỗ bạn trai chơi. Sau khi tiến hành đối chiếu dấu vân tay, ban chuyên án xác định nạn nhân bị sát hại ở khu vực thôn Cầu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục chính là chị Lò Thị Hợp.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nghi can số một là Trần Văn Sơn (SN 1992, trú tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, là bạn trai của chị Hợp). Sơn nhanh chóng bị công an bắt giữ khi đang trên đường di chuyển tới Phủ Lý. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ một dây chuyền bằng kim loại màu vàng, một máy nghe nhạc, một điện thoại Samsung.

Bị cáo Trần Văn Sơn nhận mức án chung thân vì giết bạn gái, cướp tài sản. Ảnh:TL

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Văn Sơn đã cúi đầu nhận tội. Gã khai, đầu tháng 7/2012 có tới bãi biển Thịnh Long (huyện Hải Hậu, Nam Định) để chơi và tình cờ gặp chị Hợp. Thấy nạn nhân xinh đẹp, nên Sơn đã xin số điện thoại để làm quen. Chỉ sau một thời gian ngắn nói chuyện qua lại, bằng tài "chém gió", Sơn đã khiến cô gái quê mùa ngã vào lòng. Chiều 3/8, chị Hợp hẹn hôm sau lên chỗ Sơn chơi. Sáng 4/8, Sơn đón bạn gái tại khu vực cầu Họ, xã Trung Lương bằng xe máy nhãn hiệu Wave RS, BKS: 90B1-12662. Sau khi cả hai uống nước ở một quán giải khát, Sơn chở thẳng người tình đến nhà nghỉ An Sinh (thuộc xã Trung Lương) để "tâm sự".

Tới 19h cùng ngày, Sơn đưa chị Hợp đi ăn tối rồi cả hai lượn phố. Khoảng 21h, hắn chở bạn gái ra một công trường cạnh Quốc lộ 21B (thuộc địa phận thôn Cầu Thượng, xã An Nội, Bình Lục) thì dừng lại. Trong lúc nạn nhân vừa xuống xe, ngơ ngác nhìn xung quanh thì Sơn bất ngờ mở cốp lấy con dao phay chuẩn bị sẵn, chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi lấy hết tài sản có giá trị, Sơn cắt áo bạn gái rồi vùi xác dưới đống cát. Trên đường về, gã vứt hung khí gây án rồi quay lại nhà nghỉ An Sinh lục tìm đồ đạc còn lại của chị Hợp.

Thông tin Trần Văn Sơn chính là kẻ sát nhân máu lạnh khiến người thân, cũng như người dân địa phương bàng hoàng, sửng sốt. Chẳng ai có thể ngờ rằng, một chàng trai trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp trường Trung cấp Thủy lợi, còn cả tương lai rộng dài phía trước lại có thể xuống tay gây án một cách tàn độc tới vậy.

Tháng 11/2012, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn tù chung thân (tổng hình phạt) của 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nguồn: https://giadinh.net.vn/bi-an-cau-chuyen-hai-con-cho-nam-phuc-ben-thi-the-co-gai-tre-giua-bai-dat-trong-va-cuoc-truy-tim-ke-sat-nhan-co-khuon-mat-thu-sinh-172211109164941615.htm