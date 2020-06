Bé trai 5 tuổi bị trói tử vong ở Nghệ An: Lời kể đau xót của người thân nạn nhân

Thứ Tư, ngày 10/06/2020 11:08 AM (GMT+7)

Sau hơn 3 ngày mất tích, bé Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) được phát hiện đã tử vong trong căn nhà hoang ngoài bìa rừng cách nhà khoảng 10km, trong tình trạng bị trói tay.

Sáng 10/6, tại căn nhà của gia đình ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố cháu Đ.) rất đông người thân, hàng xóm đến chia sẻ nỗi đau, sự mất mát của gia đình. Tất cả mọi người đều nín chờ kết quả cuối cùng của cơ quan điều tra, nhằm tìm ra kẻ thủ ác đã nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của một đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ.

Ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố cháu Đ.). Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với PV, ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi, bố cháu Đ) nhớ lại: "Chiều 7.6, vợ tôi đến bệnh viện chăm người thân, riêng tôi đau ốm nên phải nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cháu Đ. chơi một mình mãi trong nhà cũng chán nên nó xin phép tôi đến nhà hàng xóm (khá thân thiết với gia đình). Đến chiều tối không thấy con về, tôi và vợ đến nhà hàng xóm hỏi thăm thì được trả lời con tôi đã về nhà từ lâu rồi..."

"Thấy vậy tôi và cả gia đình đi tìm khắp nơi, khắp các ngõ hẻm, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Lúc này, thấy gia đình tôi hốt hoảng, nhiều người thân, hàng xóm đi tìm con giúp chúng tôi. Sau quá trình tìm kiếm, vẫn không thấy, tôi cùng gia đình trình báo với cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục người đi tìm nhiều hướng nhưng vẫn không có kết quả...", ông Tụ nói trong nước mắt.

Ông Tụ nghẹn ngào: "Chiều tối hôm qua (9/6), trong lúc đang thấp thỏm chờ tin thì tôi nhận được thông báo đã tìm thấy được con mình, nhưng cháu đã tử vong rồi. Nơi tìm thấy con tôi là một căn nhà hoang trong bìa rừng nơi giáp ranh địa phận huyện Yên Thành, cách gia đình tôi khoảng 10km... Khi đó không nghĩ ngợi gì nhiều, phóng xe một mạch ra đó...".

Hiện thi thể của cháu Đ. được bàn giao cho gia đình. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong khi đó, Bà Tân (mẹ vợ của ông Tụ) ngồi ở góc nhà khóc ngất, liên tục kêu tên cháu rất yếu ớt "Đ. ơi! Cháu tôi ơi... hãy về với bà đi cháu ơi. Về bà mua kẹo cho mà ăn Đ. ơi, Đ. ơi...."

Có mặt chia sẽ nỗi đau cùng gia đình ông Tụ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) ông Nguyễn Văn Quang cho biết: "Sáng nay, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để truy tìm nguyên nhân cái chết của cháu Đ.".

Như đã thông tin, trước đó, khoảng 15h chiều 7/6, cháu Đ. xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình cháu Đ. đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình.

Gia đình sau đó đã trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Cho đến chiều 9/6, khi tìm được thi thể con bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang, bố mẹ cháu Đ. khóc, ngất xỉu vì quá thương con. Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

