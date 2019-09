Bắt “yêu râu xanh” 4 lần giao cấu với bé gái hàng xóm

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 21:00 PM (GMT+7)

Sau khi giao cấu với bé gái 14 tuổi, gã hàng xóm thường cho 20.000 đồng. Vụ việc sau đó bị gia đình nạn nhân phát giác, nên trình báo cơ quan công an bắt giữ tên “yêu râu xanh”.

Ngày 26/9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Chính, SN 1968, ngụ ấp An Thịnh, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Chính đang nghe cơ quan công an đọc lệnh bắt giam.

Theo cơ quan công an, Chính và bé gái P.M.A., sinh ngày 2/4/2005 là người cùng xóm. Do thường xuyên gặp nhau, Chính nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái này.

Vào cuối năm 2018, Chính có 4 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với A. Hai lần đầu khi quan hệ xong, Chính cho bé A. 20.000 đồng.

Sau đó, gia đình bé A phát hiện nên đến cơ quan công an trình báo. Cơ quan công an vào cuộc điều tra và tiến hành khởi tố, bắt giam đối với Chính.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.