Bắt "trùm cuối" đường dây ma tuý từ Sơn La về Thái Nguyên

Ngang nhiên ship ma tuý bằng xe khách

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 25/12/2021, tại đoạn đường Hoàng Quốc Việt thuộc xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra xe máy chở bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn. Qua đó phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hải (SN 1962) chở bao tải bên ngoài ghi "Cầu Đa Phúc, Phổ Yên, Thái Nguyên. ĐT: 0375822833, Bác Hải"; bên trong là 20 bánh heroin, khối lượng gần 7kg được giấu lẫn với các bắp ngô...

Quá trình làm việc, Hải khai nhận số ma tuý nêu trên của Phan Văn Ban (thường gọi là Duy Anh, SN 1996), trú bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; ở tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ban gửi số ma tuý trên qua xe khách cho Hải và trên xe có người của Ban đi theo giám sát số ma tuý, khi nào Hải nhận ma tuý xong thì giao 200 triệu đồng cho người này để đem về cho Ban.

Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng (hai đối tượng mặc áo đen, ở giữa).

Truy vết theo người nhận tiền nói trên, tổ công tác phát hiện đó là Đinh Văn Thắng (SN 1991), trú bản Tường Han, xã Mường Do, huyện Phù Yên, Sơn La; ở bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La nên đã lập biên bản, tạm giữ vật chứng gồm 2 ĐTDĐ, 1 thẻ ATM, 1 CMND, một số tiền mặt và đưa các đối tượng về cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đối tượng Phan Văn Ban khi bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Hải khai nhận đã mua số ma tuý trên của Ban để bán lại cho một người tên Hùng tại tỉnh Bắc Ninh với giá 200 triệu đồng/bánh. Khi liên hệ với Ban, Hải trả giá 160 triệu đồng/bánh và sẽ "ăn" tiền chênh lệch. Ban đồng ý tổng số tiền mua 20 bánh heroin là 3,2 tỷ đồng, trong đó Hải phải "đặt cọc" 300 triệu đồng chuyển khoản trước, khi nhận đủ heroin, Hải chỉ cần đưa cho Thắng 200 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán hết khi đã bán xong ma tuý. Tuy nhiên, khi Hải đang chở số ma tuý trên ngụy trang trong bao tải ngô mang về nhà thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hải cũng khai nhận, trước đó đã hai lần mua ma tuý của Ban về bán kiếm lời. Cụ thể, ngày 22/11/2021 mua của Ban 10 bánh heroin và 60 túi hồng phiến (khoảng 12.000 viên) với giá 1,830 tỷ đồng. Lần đó, Ban cất ma tuý trong hộp giấy rồi gửi xe khách từ Sơn La về Thái Nguyên cho Hải. Hải đã bán lại cho Hùng với giá 2,3 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 10/12/2021, Hải mua của Ban 12 bánh heroin với giá 1,920 tỷ đồng. Ban giấu ma tuý trong bao tải gửi xe khách, Hải nhận và bán lại cho Hùng với giá 2,4 tỷ đồng. Lần này, Hùng mới trả 1,5 tỷ đồng nên Hải cũng mới chỉ chuyển cho Ban 1,550 tỷ đồng...

Đặc biệt, đây là đối tượng nghiện ma tuý, từng có 3 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Cướp tài sản", "Mua bán trái phép chất ma tuý", từng ngồi tù hơn 13 năm. Ra tù, đối tượng vẫn chứng nào tật ấy, trở lại "con đường cũ". Hải có hai con, đã bỏ chồng. Nghiện ngập cộng với lang bạt giang hồ nên vẻ ngoài của nữ đối tượng không còn chút nữ tính nào, tóc cắt ngắn và cách ăn mặc, phong thái như đàn ông.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Thắng, Phan Văn Ban.

Về phía Đinh Văn Thắng là đối tượng "cứng đầu", khiến việc đấu tranh của lực lượng Công an không hề dễ dàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tài liệu chứng cứ, đối tượng sau này đã khai nhận là người làm thuê tại quán "Anh em" ở bản Khương Tiên cùng với Ban. 14h ngày 24/12/2021, Ban gọi cho Thắng bảo lên xe khách đi Thái Nguyên để giám sát "bao hàng" có ma tuý, xong việc sẽ trả công hậu hĩnh. Ban đầu Thắng cũng băn khoăn, sợ bị bắt, nhưng Ban trấn an rằng, "hàng" sẽ được một xe taxi mang đến bến xe Sơn La, bảo vệ trong bến sẽ bê lên xe, Thắng chỉ có nhiệm vụ trông "hàng" quá trình ở trên xe, còn đến bến sẽ có nhà xe mang xuống.

"Mày không biết, không cần bê vác, vận chuyển, không liên quan nên sẽ không sao" - được Ban thuyết phục, cộng với tiền công hợp lý nên Thắng đã chấp nhận lên xe khách, dù biết trong bao tải là ma tuý. Với thủ đoạn như vậy, và mỗi chuyến xe lại thay một người giám sát, "hàng" của Ban được vận chuyển từ Sơn La về Thái Nguyên tự nhiên như nông sản, như những món đồ bình thường khác...

Sa lưới sau một năm rưỡi lẩn trốn

Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Thắng về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", quy định tại khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Ngày 20/1/2022, lực lượng Công an khám xét chỗ ở của Đinh Văn Thắng tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, phát hiện sổ tạm trú mang tên Phan Văn Ban nhưng không thấy đối tượng đâu. Cùng ngày, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Ban về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời ra quyết định truy nã bị can do Ban đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Do chưa bắt được Phan Văn Ban nên ngày 19/8/2022, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phan Văn Ban, đồng thời kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh Thái Nguyên đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. TAND tỉnh Thái Nguyên sau đó đã xét xử, tuyên phạt hai bị can mức án tử hình...

Tuy nhiên, xác định việc bắt giữ Phan Văn Ban, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma tuý và đã mua bán trót lọt hàng chục bánh heroin là hết sức quan trọng, ngày 18/10/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý tiếp tục lập hồ sơ truy xét đối tượng này. Về phần Ban, sau khi biết đồng bọn bị bắt, đối tượng đã trốn sang Lào. Sau một thời gian, thấy tình hình "êm" hơn, đầu tháng 7/2023, đối tượng đã về nước, làm lái xe tải cho một doanh nghiệp tại Ứng Hoà, Hà Nội. Hành tung đối tượng bí ẩn, di chuyển liên tục, có lúc ở Phù Yên (Sơn La), 3-4 tiếng sau lại có mặt ở Hà Nội, đồng thời các trinh sát chưa biết mặt Ban nên việc truy xét, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Đối tượng này từ nhỏ không có bố, sống với mẹ ở Phù Yên, sau đó sống với vợ "hờ" tại Sông Mã để thuận tiện việc buôn bán heroin.

Hai mươi bánh heroin nguỵ trang trong bao tải, giấu lẫn với những bắp ngô.

Tiếp tục lần theo những manh mối về Ban, đến 7h20 ngày 27/7/2023, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - Bộ Công an bắt giữ Ban tại khu vực thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội.

Lúc tra tay vào còng, đối tượng cho biết không bất ngờ, bởi hai ngày trước linh tính mách bảo có thể "sẽ sắp bị bắt", đối tượng đã tranh thủ về Phù Yên "ăn với mẹ một bữa cơm". "Trùm cuối" đường dây mua bán 42 bánh heroin, 12.000 viên ma tuý tổng hợp đã "sa lưới" sau một năm rưỡi bỏ trốn nơi đất khách quê người.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc đơn vị theo dấu, bắt giữ đối tượng truy nã Phan Văn Ban thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an trong đấu tranh với tội phạm ma tuý là "không đánh khúc giữa, mà đánh cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu". Sáu tháng đầu năm 2023, đơn vị đã khởi tố 28 vụ, 38 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ gần 30 bánh heroin, hơn 1,1kg ma tuý tổng hợp, 1 khẩu súng, 44kg thuốc nổ cùng nhiều tang vật; triển khai hiệu quả các biện pháp chặn "cung", giảm "cầu" ma túy; không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]