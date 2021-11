Bắt tổng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 18:00 PM (GMT+7)

Một tổng giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan điều tra đọc các quyết định, lệnh đối với bị can Chuyền

Chiều 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Chuyền (37 tuổi, quê Đắk Lắk) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định, lệnh bắt đều được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, Đặng Văn Chuyền là Tổng giám đốc Công ty công ty cổ phần XD TM DV Phước Điền, toạ lạc tại khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần. Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án KDC Hoà Lợi 3, toạ lạc tại phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Chuyền đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng của khách hàng.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Chuyền đã thừa nhận hành vi phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của mình.

