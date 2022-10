Bắt quả tang 3 cô gái trẻ "đi khách" ở Bảo Lộc

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), vừa bắt 3 đối tượng thành lập nhóm Zalo sau đó tìm gái bán dâm đưa vào nhóm thỏa thuận đi khách rồi hưởng hoa hồng.

Chiều 8-10, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông tin đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Bùi Hữu Hoàng (thường gọi là Nị, 32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát), Nguyễn Thanh Trúc (25 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) và Tạ Ngọc Diễn Hằng (25 tuổi, ngụ TP Đà Lạt).

Đi khách với giá 3 đến 6 triệu đồng/lượt

Theo Công an TP Bảo Lộc, vào tối 6-10, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp cùng Công an phường 2 tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (phường 2) và phát hiện tại 3 phòng trong khách sạn này có 3 cặp nam, nữ có hành vi "Mua bán dâm".

Từ lời khai của các cặp nam, nữ, Công an TP Bảo Lộc bắt khẩn cấp 3 đối tượng (1 nam, 2 nữ) gồm: Bùi Hữu Hoàng, Nguyễn Thanh Trúc và Tạ Ngọc Diễm Hằng tại căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 2, TP Bảo Lộc có hành vi "Môi giới mai dâm" để lấy phần trăm từ người bán dâm.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các gái mại dâm đi khách tại khách sạn ở TP Bảo Lộc

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu Bùi Hữu Hoàng khai nhận đã lập nhóm Zalo, sau đó tìm gái bán dâm vào nhóm rồi phân công Trúc và Hằng điều hành thu phần trăm.

Khi khách có nhu cầu, Trúc và Hằng điều gái bán dâm đến phục vụ, với giá 3 triệu đồng/lượt. Riêng khách đi qua đêm là 6 triệu đồng, nhóm môi giới hưởng 1 triệu đồng.

Số tiền hoa hồng các đối tượng trong đường dây hưởng là 500.000 đồng/lượt. Trong đó, Hoàng hưởng 50%, Hằng và Trúc hưởng 50%.

