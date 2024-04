Bắt nóng người đàn ông dùng dao đòi nợ theo kiểu 'xã hội đen'

Ngày 11-4, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết qua truy xét đã bắt nóng một người đàn ông đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” để điều tra về hành vi cướp tài sản.

TĐH bị bắt nóng chỉ cho Công an nơi giấu hung khí. Ảnh CA.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8-4, Công an xã Tân Thắng nhận tin báo của cô NTCC (33 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) cho biết trong lúc đang ngồi uống nước với bạn tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Thắng, thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao khống chế, giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, rồi bỏ trốn.

Cô C cho biết, người đàn ông trên có quen biết trên mạng xã hội và cô vay nợ người này 45 triệu đồng. Thời điểm trên, người đàn ông này dùng dao khống chế yêu cầu trả nợ nhưng do cô C không có tiền trả nên người đàn ông này đã đánh cô C rồi giật điện thoại.

Con dao mà H dùng khống chế con nợ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hàm Tân đã huy động lực lượng phối hợp Công an xã Tân Thắng khẩn trương trích xuất camera, xác minh, truy xét thông tin lai lịch của người đàn ông gây án. .

Đến rạng sáng ngày 9-4, Công an huyện Hàm Tân đã phát hiện và bắt nóng TĐH (37 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khi H đang lẩn trốn tại xã Bình Châu.

Bước đầu TĐH đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với TĐH để củng cố hồ sơ, tiến hành điều tra.

