Bắt người đàn ông tàng trữ 3 khẩu súng, đạn quân dụng

Thứ Sáu, ngày 30/09/2022 21:22 PM (GMT+7) Chia sẻ

Qua giám định cho thấy 3 khẩu súng mà Thọ tàng trữ là súng quân dụng và 7/29 viên đạn là đạn quân dụng.

Ngày 30-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Văn Thọ (35 tuổi, ngụ, tỉnh Tiền Giang) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 19-9, Tổ công tác thuộc Công an phường 4, TP Vĩnh Long tiến hành tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Khi tổ công tác đi đến đoạn đường Trần Đại Nghĩa, phường 4, TP Vĩnh Long thì phát hiện Thọ điều khiển xe ôtô biển số kiểm soát 63A-088.26 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Bị can Phan Văn Thọ. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, công an thu giữ 1 thanh kiếm, 3 khẩu súng, 29 viên đạn trên người Thọ và 1 khóa số 8.

Kết quả giám định xác định 3 khẩu súng là súng quân dụng và 7/29 viên đạn là đạn quân dụng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

