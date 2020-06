Bắt trùm xã hội đen có 7 tiền án, thu số lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng quân dụng

Thứ Hai, ngày 29/06/2020 20:00 PM (GMT+7)

Trong lúc vận chuyển một khối lượng lớn ma túy, Hùng “đém”, một trùm xã hội đen có 7 tiền án ở TP Vinh, Nghệ An, đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 29-6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công một chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Đối tượng Hùng "đém" bên trái cùng đồng bọn tại cơ quan công an - Ảnh: CAND

Trước đó, vào khoảng hơn 2h ngày 28-6-2020, trên Quốc lộ 48 (đoạn qua xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng CSGT bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (SN 1967, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Hữu Cường (SN 1983; trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1kg ma túy đá; 1 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô mang BKS 37A-354.17. Tiếp tục mở rộng chuyên án, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại địa chỉ nhà số 2, ngõ 64, đường Phan Cảnh Quang, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, cơ quan Công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 3 hộp tiếp đạn, 32 viên đạn; 5 điện thoại; 1 cân tiểu ly.

Súng đạn thu giữ khi khám xét nhà ông trùm Hùng "đém" - Ảnh: CAND

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Hùng (thường gọi là Hùng "đém", là một ông trùm xã hội đen tại TP Vinh. Đối tượng này nghiện ma túy, có 7 tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp như cho vay nặng lãi, đánh bạc,… trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

