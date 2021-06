Từ 2 vụ đánh nhau, công an triệt phá nhiều đường dây mua bán vũ khí quân dụng

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 12:00 PM (GMT+7)

Liên quan đến 2 vụ đánh nhau giữa các băng nhóm tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 15-6, Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Một trong 7 đối tượng (bìa trái) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Hà (46 tuổi; ngụ tỉnh Gia Lai) và Phan Ngọc Vũ (20 tuổi; ngụ thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can Nguyễn Toàn Thịnh (27 tuổi; ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ), Trần Hậu Vương (17 tuổi; ngụ thị trấn Phù Mỹ) và Châu Thanh Giảng (39 tuổi; ngụ xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ).

Trước đó, ngày 21-5, Phan Ngọc Vũ cùng đồng bọn từ thị trấn Phù Mỹ vào TP Quy Nhơn tham gia đánh nhau với nhóm đối tượng tại địa phương này. Qua tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý, ngăn chặn kịp thời vụ đánh nhau. Kiểm tra trong cốp xe của Vũ, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khẩu súng ngắn độ chế kiểu ru lô.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thông qua môi giới của Nguyễn Toàn Thịnh, Phan Ngọc Vũ đã mua khẩu súng trên kèm theo 4 viên đạn của Châu Thanh Giảng với giá 7,2 triệu đồng để sử dụng. Kết luận giám định cho thấy, khẩu súng độ chế có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Trước đó, cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng ở TP Quy Nhơn về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Vụ việc cũng được phát hiện sau khi một trong 2 đối tượng trên đã nổ súng trong lúc 2 băng nhóm đánh nhau.

