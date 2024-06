Truy nã Giám đốc và giám sát kế toán thuế Công ty Thành An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra Vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Căn cứ theo các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can đối với 2 đối tượng gồm:

Truy nã các bị can

Nguyễn Đăng Thuyết (SN 1970, hộ khẩu thường trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Hoa Kỳ; Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số Thẻ CCCD: 027070000105; cấp ngày 27 tháng 4 năm 2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH).

Trước đó, trong vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã số 12/QĐTN-CSKT-P9 ngày 07/11/2022, đối với Nguyễn Đăng Thuyết về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bị can thứ 2 là Nguyễn Thị Hoà (SN 1978, tại Hưng Yên; Nơi thường trú: Số 175 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Số 98A1 ngách 2, ngõ 278 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Nghề nghiệp: nguyên Giám sát Kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số Thẻ CCCD: 033178002358, cấp ngày 25/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH).

Đang truy nã theo Quyết định truy nã số 1389/QĐTN-CSKT-P4 ngày 12/6/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.

