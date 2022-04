Bất ngờ với thân phận thật của các đối tượng trong băng cướp ở Đồng Nai

Các đối tượng trong băng cướp là nam giới nhưng ăn mặc như nữ giới đã gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn, gây lo sợ cho nhiều người ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 19-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nhóm đối tượng: Danh Nhật Trường (20 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Ngọc Phước (19 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), Nguyễn Tấn Đạt (19 tuổi, quê An Giang) cùng tạm trú ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch và Lê Thanh Dễ (18 tuổi, quê Sóc Trăng; tạm trú thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Tấn Đạt và Danh Nhật Trường

Theo điều tra, từ tháng 1 đến cuối tháng 3-2022, trên địa bàn các xã giáp ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch liên tiếp xảy ra cướp, cướp giật tài sản của người đi đường với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Tất cả các đối tượng đều rất manh động, đặc biệt tuy là nam nhưng lại ăn mặc như nữ để "săn mồi". Khi thấy "con mồi", các đối này liền dàn cảnh gây hấn, đánh nhau rồi mang hung khí hù dọa hoặc "xin đểu" tiền rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản...

Các bị hại kể lại vào thời điểm đêm khuya, đường vắng, các đối tượng thường ăn mặc giả gái để tiếp cận người đi đường rồi dùng hung khí tấn công.

Đơn cử như rạng sáng12-3, anh Lìn Gia Bảo (20 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) cùng 2 người bạn là Tô Trường Nguyên và Lý Biên Cương (cả 2 cùng ngụ huyện Nhơn Trạch) sau khi ăn uống xong thì ngồi chơi nói chuyện tại bãi đất trống phía sau Công ty M.S. Vina thuộc KCN Nhơn Trạch 1, thì bị 3 đối tượng đi đến gây hấn.

Thấy các đối tượng này hung hăng lại có hung khí nên anh Bảo cùng nhóm bạn bỏ chạy nhưng vẫn bị bọn chúng dùng hung khí đuổi theo. Khi các đối tượng bỏ đi, anh Bảo quay lại thì phát hiện mất 1 điện thoại, 1 ví da bên trong có 1 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy phép lái xe và 2 thẻ ATM.

Tương tự, khuya 10-1, chị Trương Thị Tuyết Mai (34 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) dừng xe bên lề đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng phía sau đi tới áp sát cướp giật chiếc điện thoại rồi nhanh chân tẩu thoát.

Sau khi xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trong khu công nghiệp, Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tăng cường công tác tuần tra tại các đoạn đường vắng để kịp thời phản ứng nếu vụ cướp xảy ra.

Băng cướp giả gái và hung khí công an thu giữ

Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với Đồn Công an khu công nghiệp vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng gây ra vụ cướp với anh Bảo là Danh Nhật Trường, Nguyễn Tấn Đạt và Nguyễn Ngọc Phước.

Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng tại phòng trọ thuộc ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Qua đó, thu giữ 1 ví da màu nâu của bị hại Lìn Gia Bảo, 3 dao phóng lợn. Đồng thời, tổ chức bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Dễ (18 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), thu giữ xe mô tô là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án.

Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện hơn 10 vụ cướp, cướp giật tài sản. Công an huyện Nhơn Trạch kêu gọi những ai từng là bị hại của băng nhóm này hãy nhanh chóng đến Đội Cảnh sát hình sự cung cấp thông tin cần thiết để cơ quan điều tra xử lý các đối tượng.

