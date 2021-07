Bất ngờ với lý do anh trai ngã giá bán em gái út sang Trung Quốc

Tại phiên toà, Cụt Văn Dao đã khai nhận hành vi bán em gái út sang Trung Quốc lấy chồng. Lý do Dao khai nhận khiến nhiều người có mặt tại phiên toà xót xa.

Ngã giá bán em gái út

Ngày 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Cụt Văn Dao (SN 1996), trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Cụt Văn Út (SN 1988) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại phiên toà, Cụt và Dao thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, vì túng thiếu Cụt Văn Dao muốn bán em gái mình là C.T.C. (SN 2005) sang Trung Quốc lấy chồng. Đến khoảng tháng 5/2019, Dao điện thoại cho Cụt Văn Út để tìm người bán em gái.

Sau đó, Út lên mạng xã hội Facebook liên lạc thoả thuận giá cả với người phụ nữ tên Vân, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nhưng lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Vân hứa sẽ cho Út 5 triệu đồng nếu tìm được phụ nữ sang Trung Quốc và trả cho gia đình người bán số tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Cụt Văn Út (áo sọc) và Cụt Văn Dao (áo đỏ) khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên toà.

Qua trao đổi với Út, Dao chấp nhận bán em gái với giá 100 triệu đồng. Khoảng cuối tháng 5/2019, Dao giao C. cho Út đưa ra TP. Lạng Sơn. Sau đó, Vân đưa C. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Thời gian sau, Vân bán cho người đàn ông Trung Quốc với giá 80.000NDT tương đương với 240 triệu đồng. Vân gửi về cho Út 85 triệu đồng, số tiền 20 triệu đồng còn thiếu Vân hứa sẽ chuyển khi cháu C. đã lấy chồng ổn định.

Út nhận tiền và đưa cho Dao số tiền 80 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại Út tiêu xài cá nhân. Đến tháng 7/2020, cháu C. đã lên mạng Zalo để gọi điện về nhà cầu cứu nhưng bị gia đình chồng ở Trung Quốc phát hiện và thu máy điện thoại. Đến tháng 12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Tổ chức Rồng xanh giải cứu cháu C.

Lý do bất ngờ

Sau khi về địa phương C. đã làm đơn tố cáo những kẻ bán mình lên Công an tỉnh Nghệ An. Dao và Út bị Công an bắt giữ ngay sau đó. Được biết, thời điểm bị bán C. mới 13 tuổi, 11 tháng, 11 ngày. Dao và Út bị truy tố về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Đứng trước bục khai báo, Dao cho biết lý do bán em gái là cần tiền để xây nhà. Khi đưa C. giao cho Út, người đàn ông này không cho bố mẹ biết mình đã bán em gái.

Mãi đến khi nhận số tiền 80 triệu đồng đưa cho bố mẹ xây nhà, Dao mới nói sự thật. “Nhà bị cáo có 4 anh chị em, C. là con gái út. Lúc đầu, bi cáo đòi Út bán em gái với giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên, Út nói chỉ được 100 triệu đồng. Vì căn nhà quá cũ nát, cần tiền xây nhà mới nên bị cáo đã bán C. Lúc đầu, bố mẹ chửi bị cáo nhiều lắm. Sau khi bán em bị cáo cũng rất hối hận”, bị cáo Dao lí nhí nói.

Phiên toà xét xử bị cáo Dao và Út không có bóng dáng người thân tham dự. Được biết, sau khi bán C. vợ chồng Dao cũng ly hôn. Hiện tại, đứa con đang được vợ nuôi dưỡng. Bị cáo Dao cũng cho biết từ khi bị bắt đến nay người thân chưa vào thăm bị cáo. Lý giải cho việc này, bị cáo Dao cho biết có thể là do dịch COVID - 19 nên người nhà không vào thăm được.

Với hành vi bán em gái, Cụt Văn Dao phải nhận mức án 12 năm tù.

Về phần em gái, sau khi bị bán sang Trung Quốc cô bé bị nhà chồng cấm dùng điện thoại, bị giam lỏng một thời gian dài. Rất may lực lượng chức năng giải cứu C. về nhà an toàn. Theo Dao, sau khi bị bắt vợ bị cáo đã đền bù cho em C. số tiền 18 triệu đồng. Bị cáo xin HDXX giảm nhẹ tội để có cơ hội về làm lại cuộc đời.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Út 13 năm tù và Cụt Văn Dao 12 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Về phần dân sự, buộc hai bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 40 triệu đồng. Theo lời khai của Cụt Văn Út thì người phụ nữ tên Vân đã bán cháu C. nhưng không xác định được địa chỉ, lai lịch của Vân nên CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Chỉ vì cần tiền để xây nhà mà Dao nhẫn tâm bán em gái mình sang Trung Quốc. Dao không màng đến sự sống chết hay số phận của em gái mình như thế nào khi sang Trung Quốc. Lý do Dao khai nhận tại phiên toà khiến cho nhiều người xót xa. Đáng lẽ ra, đàn ông sức dài vai rộng Dao phải phấn đấu làm ăn chân chính kiếm tiền xây nhà cho gia đình. Đằng này Dao lại chọn cách kiếm tiền nhanh nhất là bán em gái sang Trung Quốc. Bản án 12 năm tù là giá Cụt Văn Dao phải trả cho hành vi tội lỗi của mình.

