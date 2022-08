Bất ngờ nguyên nhân hàng chục thanh niên vác hung khí gây sự trên đường phố

Thứ Hai, ngày 22/08/2022

17 thanh niên mang theo vỏ chai thuỷ tinh, giáo, kiếm gây rối trật tự công cộng bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Chiều 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 17 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, lúc 22h ngày 13/8, sau khi nhận tin báo một nhóm thanh niên mang theo hung khí, chai thuỷ tinh di chuyển trên địa bàn quận Kiến An, Tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng và Công an quận Kiến An (Hải Phòng) chốt chặn tại khu vực ngã 5 Kiến An thuộc địa phận phường Trần Thành Ngọ để vây ráp, bắt giữ.

Khi phát hiện các thanh niên lái xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến đường tại TP Hải Phòng, mang theo vũ khí là giáo, kiếm, chai thủy tinh... Tổ công tác đã bắt giữ được một số thanh niên đưa về trụ sở làm rõ. Tang vật thu giữ 3 xe mô tô; 1 két đựng chai thủy tinh, bên trong có 10 vỏ chai thủy tinh.

Tại cơ quan công an, những thanh niên này khai nhận là người của hai nhóm nam thanh niên cư trú tại các huyện Kiến Thụy, An Lão (TP Hải Phòng).

Cơ quan công an xác định, hành vi chung của các thanh niên này là tập trung đông người, lái xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến đường tại TP Hải Phòng, mang theo vũ khí là giáo, kiếm, chai thủy tinh.

Khi gặp nhóm khác trên đường, những thanh niên này sẽ đua xe máy tốc độ cao, dùng vũ khí đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan công an đang tập trung xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, xử lý.

