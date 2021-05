Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm trước cổng bệnh viện ở Sài Gòn

Thứ Bảy, ngày 22/05/2021 17:55 PM (GMT+7)

Sau khi đâm chết một tài xế xe ôm, nghi phạm trốn về TP Cần Thơ. Sau 6 ngày thì bị các trinh sát bắt giữ.

Ngày 22-5, nguồn tin của Phóng viên Báo công an TP.HCM cho hay, các trinh sát hình sự Công an Quận 10 đã bắt giữ được nghi can sát hại tài xế xe ôm trước cổng bệnh viện Nhi đồng 1.

Nghi can là Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1973, ngụ phường 9, quận 10).

Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan công an.

Như CAO đã thông tin, rạng sáng 16-5 tại trạm xe buýt trước cổng bệnh viện Nhi đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10 xảy ra vụ án mạng làm một tài xế xe ôm chết tại chỗ.

Ngay khi nhận tin báo, Công an quận 10 và các Phòng nghiệp vụ Công an TP HCM vào cuộc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy xét nghi phạm.

Hiện trường vụ án sáng 16-5.

Qua đó, công an xác định Tuấn là người đã gây ra vụ án mạng nên tiến hành truy bắt, tuy nhiên sau khi gây án người này đã trốn khỏi địa phương.

Qua các nguồn xác minh, các trinh sát phát hiện Tuấn đã lẩn về nhà người quen ở ấp Bình Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Sáng 22-5, các trinh sát hình sự Công an quận 10 phối hợp cùng công an xã Giai Xuân bắt giữ Tuấn.

Qua khai thác nhanh, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang di lý nghi can về TPHCM để tiếp tục lấy lời khai, xử lý theo quy định.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nghi-pham-sat-hai-tai-xe-xe-om-truoc-cong-benh-vien-o-sai-gon_112694.html