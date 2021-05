Đang nhậu, "bỗng dưng" lấy dao đâm chết người nhậu bàn kế bên

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 19:30 PM (GMT+7)

Ngày 17-5, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Lâm Vũ Trường An (32 tuổi, quê Sóc Trăng) và Y Yêu By (34 tuổi, quê Đăk Lắk) để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người chết.

Theo đó, khoảng 18h ngày 16-5, An và Y Yêu By chở nhau tới quán nhậu trên đường NA7, phường Mỹ Phước, TX Bến Cát để nhậu cùng 2 người bạn.

Lúc này bàn kế bên cũng có một nhóm người đang nhậu, trong đó có anh Trần Văn Toàn (30 tuổi, quê An Giang).

An (áo trắng) và Vũ.

Nhậu được khoảng 20 phút, An đột nhiên đứng dậy đi ra xe mở cốp lấy con dao rồi đi đến bàn nhậu kế bên đâm 2 nhát vào người anh Toàn. Anh Toàn bật dậy chạy ra khỏi bàn rồi gục xuống đường tử vong tại chỗ.

An sau đó điều khiển xe chở theo Y Yêu By nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận được tin báo, Công an TX Bến Cát nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính các đối tượng.

Đến sáng nay, An tới Công an ở quê nhà Sóc Trăng đầu thú. Cùng lúc, các trinh sát cũng bắt được đối tượng Y Yeu BY.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

