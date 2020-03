Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 18:45 PM (GMT+7)

Lợi dụng các tuyến đường vắng người qua lại, đối tượng Tấn mang theo hung khí dao, bình xịt hơi cay… chặn đường để cướp tài sản của những phụ nữ đi đường.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn tại cơ quan công an

Ngày 11/3, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, HKTT: xã Lai Uyên, Bàu Bàng) là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Trước đó, lực lượng Công an nhận được tin báo của người dân, trong khoảng thời gian sau tết Nguyên đán 2020, trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) liên tục xảy ra các vụ Cướp tài sản. Nghi phạm là một thanh niên đi xe máy dùng dùng dao, bình xịt hơi cay khống chế cướp tài sản, đặc biệt có vụ đối tượng còn thực hiện hành vi hiếp dâm bị hại.

Ngày 10/3, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) và Công an huyện Dầu Tiếng tuần tra phát hiện đối tượng Tấn có biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng công an, Tấn dùng dao chống trả rồi bỏ chạy. Qua truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ Tấn và thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến các vụ án như: tiền, vàng, điện thoại…

Qua làm việc ban đầu, Tấn thừa nhận đã thực hiện trót lọt 14 vụ cướp tài sản, trong đó có một vụ sau khi cướp, Tấn còn thực hiện hành vi hiếp dâm bị hại.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

