Bắt nghi phạm dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM

Thứ Hai, ngày 12/09/2022 10:17 AM (GMT+7) Chia sẻ

Chưa đến 1 ngày sau khi gây án, nghi phạm sử dụng súng tự chế cướp tài sản tại 1 cửa hàng tiện lợi ở quận 12, TP.HCM đã bị bắt giữ.

Ngày 12/9, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12 và Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được nghi phạm dùng súng tự chế cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi ở quận 12.

Nghi phạm gây án đã bị bắt vào 1h ngày 12/9 khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm bị bắt giữ vào lúc 1h ngày 12/9, khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, đối tượng đã được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra. Danh tính đối tượng này chưa được tiết lộ.

Trước đó, vào trưa hôm qua (11/9), một thanh niên mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy đến cửa hàng tiện lợi trên đường Hà Đặc (phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Người này sau đó vào trong cửa hàng, dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên rồi lấy đi một số tiền.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích camera và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác truy bắt đối tượng.

