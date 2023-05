Bắt nghi phạm đâm vợ và em gái vợ thương vong

Lường Văn Quân bị bắt khi đang ẩn náu trong đống lốp ô tô cũ. (Nguồn: congan.laichau.gov.vn)

Ngày 16/5, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Mường Tè đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Lường Văn Quân (SN 1989, trú xã Bum Tở, huyện Mường Tè) để làm rõ hành vi Giết người.

Quân bị lực lượng công an bắt giữ vào khoảng 12h15 cùng ngày khi đang ẩn nấp tại khu 8, thị trấn Mường Tè.

Chân dung nghi phạm Lường Văn Quân. (Nguồn: congan.laichau.gov.vn)

Trước đó, khoảng 9h ngày 16/5, Công an huyện Mường Tè nhận được tin báo tại địa bàn xã Bum Tở xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là chị M. (SN 1994) đã tử vong; chị N. (SN 1998, em gái chị M) bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân. Sau khi dùng dao đâm chị M. tử vong, chị N. bị thương nặng, đối tượng Quân đã bỏ trốn bằng xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận nguyên nhân gây án do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao sát hại vợ. Chị N. vào can ngăn cũng bị Quân dùng dao đâm bị thương.

Sau khi gây án, Quân lấy xe máy đi đến 1 cửa hàng xe máy tại thị trấn huyện Mường Tè bán được số tiền 8 triệu đồng rồi tiếp tục đến ẩn náu vào đống lốp xe ô tô cũ phía sau một nhà nghỉ ở khu 8, thị trấn Mường Tè để chờ cơ hội tẩu thoát.

