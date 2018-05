Bắt nghi can thứ hai trong vụ 2 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm chết

Thứ Ba, ngày 15/05/2018 09:00 AM (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất, đã có 2 nghi can liên quan vụ hai “hiệp sĩ đường phố” sa lưới.

Tài "mụn" tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động

Liên quan vụ 2 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm chết gây xôn xao dư luận, đêm 14/5, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.3 đã bắt được nghi can đầu tiên khi nghi can đang lẩn trốn tại một địa điểm ở quận Gò Vấp (TP.HCM).

Đến sáng 15/5, theo thông tin mới nhất, PC45 - Công an TP.HCM đã bắt giữ được tổng cộng 2 nghi can, gồm: Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài “mụn”, 24 tuổi, ngụ Q.12), và một nghi can tên Phú.

Bước đầu, cơ quan công an xác định hai nghi can này liên quan đến vụ đâm nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình..

Trước đó, vào tối 13/8, nhóm “hiệp sĩ đường phố” quận Tân Bình phát hiện nhóm đối tượng đang bẻ khóa xe SH dựng trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) nên ập đến khống chế.

Trong quá trình vây bắt, nhóm trộm đã dùng dao tấn công lại nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Trần Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác trong nhóm cũng bị đâm trọng thương.