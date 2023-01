Bắt nghi can liên quan đến cái chết của cô gái 20 tuổi ở nhà nghỉ

Chiều 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ nghi can Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người. Được biết, đối tượng Tuấn là nghi can liên quan đến nguyên nhân tử vong của cô gái 20 tuổi tại nhà nghỉ.

Hiện trường phát hiện vụ việc.

Theo cơ quan công an, sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi can Tuấn khi đối tượng đang ở nhà chị gái tại phường Khánh Xuân. Bước đầu, tại cơ quan công an đối tượng Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu, giữa Tuấn cùng một cô gái P.N.A.T (20 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân) có quan hệ tình cảm với nhau. Vào chiều 2/1, cả hai cùng ghé vào một nhà nghỉ gần đường tránh tây TP Buôn Ma Thuột đặt phòng ở qua đêm. Đến trưa 3/1, đối tượng Tuấn lấy xe máy rời nhà nghỉ trước. Sau đó, chủ nhà nghỉ mở cửa và phát hiện cô gái tử vong trong phòng.

Vụ an đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nghi-can-lien-quan-den-cai-chet-cua-co-gai-20-tuoi-o-nha-nghi-d5...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-nghi-can-lien-quan-den-cai-chet-cua-co-gai-20-tuoi-o-nha-nghi-d578204.html