Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm bé hàng xóm 9 tuổi

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 21:00 PM (GMT+7)

Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vừa bắt khẩn cấp một “yêu râu xanh” khi đối tượng này bị phát hiện đang thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái hàng xóm 9 tuổi.

Công an huyện Đông Hưng bắt khẩn cấp đối tượng liên quan đến nghi án hiếp dâm cháu bé 9 tuổi - Ảnh: Hoàng Long

Chiều 10/4, ông Nguyễn Hải Duy - trưởng Công xã Đô Lương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu N.T.K.N (9 tuổi), là người địa phương.

Theo báo cáo của UBND xã Đô Lương, huyện Đông Hưng gửi các ngành chức năng, vụ việc được phát hiện lúc 14 giờ ngày 9/4.

Vào thời điểm trên, cháu N. đang ngồi học ở bàn uống nước ở ngoài sân thì đối tượng Nguyễn Đức Hưng (43 tuổi, cư trú cùng thôn 3, xã Đô Lương đến chơi). Thấy không có người lớn ở nhà, Hưng đã thực hiện hành vi bế cháu N. vào trong phòng ngủ của cháu và đặt cháu nằm trên giường, cởi quần áo, sờ soạng và thực hiện các hành vi dâm ô và hiếp dâm cháu bé.

Khi đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị bố của cháu N. đi làm về phát hiện vụ việc, lúc này đối tượng mới chấm dứt hành vi và chui vào gầm giường lẩn trốn.

Nghi phạm hiếp dâm trẻ em Nguyễn Đức Hưng - Ảnh: Hoàng Long

Sau khi vụ việc xảy ra gia đình đã trình báo chính quyền và công an địa phương. UBND xã Đô Lương đã chỉ đạo lực lượng công an xuống hiện trường để giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp với công an huyện Đông Hưng và gia đình đưa cháu bé đi giám định.

Hiện, Công an huyện Đông Hưng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam Nguyễn Đức Hưng để điều tra về hành vi trên.

Theo lời khai ban đầu của Hưng, đối tượng đã thực hiện hành vi này từ 3-4 lần. Tuy nhiên, gia đình cho biết cháu N. kể lại Hưng đã dụ dỗ cháu và thực hiện 9-10 lần.

