Bắt khẩn cấp 4 đối tượng xông vào bệnh viện truy sát, đập phá tài sản

Tập trung điều tra truy xét, Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân và đập phá tài sản khoa cấp cứu.

Sáng 26-9, Công an TP.Tân An cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự của TP.Tân An đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Huỳnh Bá Đức (SN 2003), Đặng Quốc Khánh (SN 2004), Nguyễn Hoàng Nam (SN 1988, cùng ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An) và Lê Văn Thức (SN 1996, ngụ huyện Tân Phước,Tiền Giang).

Đây là nhóm đối tượng cầm mã tấu vào đánh người, đập phá tài sản, máy móc thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Bước đầu tại cơ quan điều tra 4 đối tượng khai nhận, xuất phát từ chuyện nhóm này và bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình (SN 1993, ngụ TP.Tân An) cự cãi xô xát tại một quán karaoke.

Do hát ở hai phòng cạnh nhau, khi đi ra ngoài hành lang mời bia, giữa 2 bên đã xảy ra đánh nhau. Anh Bình bị một người trong nhóm dùng ly ném vào đầu, trúng vai, tay... khiến chấn thương nên được bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An điều trị.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Do có uống nhiều bia, nhóm đối tượng rủ nhau tiếp tục cầm mã tấu vào bệnh viện để chém nạn nhân. Chúng gây náo loạn ở khoa cấp cứu khi truy sát anh Bình và chém hư hỏng tài sản của bệnh viện.

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ 50 ngày 23-9, khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An tiếp nhận cứu chữa cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bình trong trình trạng vết thương ở đầu và tay. 10 phút sau, trong lúc bệnh nhân Bình đang được các y, bác sĩ may vá vết thương tại phòng tiểu phẫu ở khoa cấp cứu thì có nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy (BS: 62K5-4197 và 81N1-004.58) chạy vào cổng số 1 bệnh viện.

Tại đây, các đối tượng giả vờ chở người vào cấp cứu nên được bảo vệ bệnh viện cho vào. Khi đến khoa cấp cứu, nhóm này cầm hung khí xông vào tìm bệnh nhân Bình và người đưa bệnh nhân Bình vào bệnh viện. Người đi cùng chờ Bình khâu vết thương đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, thấy nhóm đối tượng nên chạy vào buồng lưu cấp cứu và nấp dưới dàn máy thở.

Nhóm đối tượng chạy vào tìm, nhìn thấy người này đang trốn nên đã dùng hung khí chém vào máy thở.

Bệnh viên đa khoa Long An cho biết, do y bác sĩ cùng nhân viên y tế chạy ra ngoài nên không bị thương tích. Tuy nhiên, 2 máy giúp thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy, bị đập phá hư hỏng.

