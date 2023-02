Bắt kẻ cộm cán gây ra 10 vụ cướp giật ở Gia Lai

Ngày 19/2, theo nguồn tin của Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an TP.Pleiku, Công an huyện Chư Prông bắt tạm giam Phạm Thanh Toàn (29 tuổi, trú tổ 4, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, trước đó, nhiều người dân ở Gia Lai trình báo công an về việc bị một đối tượng đi xe không biển số, liên tục ép xe, giật túi xách người đi đường. Chỉ trong 5 ngày (12-17/2), kẻ gây án thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản (8 vụ ở TP.Pleiku; 2 vụ ở huyện Chư Prông), gây phẫn nộ trong nhân dân.

Phạm Thanh Toàn, kẻ gây ra 10 vụ cướp giật ở Gia Lai

Các vụ cướp giật tài sản được Toàn thực hiện rất manh động, liều lĩnh. Không chỉ giật tài sản của người đi đường mà đối tượng còn vào khu vực đồi thông thuộc xã Diên Phú, giật một ĐTDĐ của đôi nam nữ đang ngồi chơi ở đây.

Sau 5 ngày liên tục gây án, Toàn đã bị các trinh sát Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ khi đang mang tài sản cướp được đi tiêu thụ tại một cửa hàng ĐTDĐ ở TP.Pleiku. 7 chiếc ĐTDĐ là tang vật vụ án cũng được Công an tạm giữ.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Toàn là đối tượng nghiện ma túy, hiện sống lang thang. Đối tượng có 2 tiền án về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản, đến tháng 4/2022 chấp hành xong án phạt tù.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo những ai là bị hại của những vụ cướp giật tài sản do Phạm Thanh Toàn gây ra, đến trụ sở Công an tỉnh để phối hợp giải quyết.

