Bắt kẻ chuyên đập kính ô tô trộm tài sản trị giá gần 200 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 12:30 PM (GMT+7)

Đêm khuya, đối tượng đi vòng quanh các con phố thấy ai để ô tô ở ngoài cửa, vỉa hè liền tới phá kính trộm cắp tài sản bên trong.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Vinh vừa bắt giữ thành công một đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trong thời gian ngắn đối tượng Nam đã gây ra nhiều vụ hủy hoại tài sản để trộm cắp số tài sản trị giá gần 200 triệu đồng

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Cảnh Nam (sinh năm 2001), trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành.

Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đập vỡ kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Nguyễn Cảnh Nam là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khi đối tượng đang ở tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Cảnh Nam khai nhận, lợi dụng buổi đêm vắng người qua lại, đối tượng thường đến các khu vực có xe ô tô của các gia đình đậu trên vỉa hè, trước cửa nhà hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát, sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng để đập, phá cửa kính trộm cắp tài sản có giá trị để trên xe ô tô như: Tiền mặt, đồng hồ, thẻ ATM…

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ đầu tháng 8/2021 đến khi bị bắt, Nam đã liên tiếp gây ra 03 vụ đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang thu hồi tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-ke-chuyen-dap-kinh-o-to-trom-tai-san-tri-gia-gan-200-trieu-dong-d533695.html