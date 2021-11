Bắt giữ thanh niên làm chuyện phi pháp trong khu cách ly

Cùng ngày, Công an xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Anh (SN 1998; trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) để bàn giao cho Công an thị xã tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản. Lúc 8 giờ hôm 31-10, Công an xã Quảng Tiên nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thắm (trú tại thôn Trường Thọ) bị kẻ gian lấy trộm số tiền hơn 3 triệu đồng. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xác định Trần Văn Anh chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp này.