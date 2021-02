Bắt giữ người đàn ông trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021 11:11 AM (GMT+7)

Ngày 26/2, nguồn tin từ Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, vừa bắt giữ Võ Tiến Trung (SN 1963, tên gọi khác là Trung “còi”, trú xã Nâm N’jang) khi đang lẩn trốn tại xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Dẫn giải Trung "còi" về trụ sở công an

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn về đất đai ngày 2/8/2020, Trung cầm dao đến nhà chém anh Lưu Quang Kiệt (SN 1976, trú cùng xã) thương tích 41%.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trung về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên sau đó, Trung “còi” đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Võ Tiến Trung. Trong thời gian trốn chạy, Trung đã thay tên, đổi họ (sử dụng nhiều tên khác nhau như Nguyễn Văn Năm, Huỳnh Văn Mỹ...) để sống tại địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước....

Công an ra quyết định truy nã đối với Trung

Theo cơ quan điều tra, Trung “còi” từng có 3 tiền án (2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội đánh bạc).

