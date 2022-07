Bắt giữ hung thủ đánh gục xe ôm, cướp tài sản gần nhà máy điện gió

Cơ quan công an đã bắt giữ được Hoàng Văn Thê khi đối tượng đã bỏ trốn cách xa hiện trường hàng nghìn km.

Hoàng Văn Thê bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp phòng PC02 Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được đối tượng giết người, cướp tài sản của người chạy xe ôm tại thị xã Duyên Hải, Trà Vinh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Thê (24 tuổi, trú xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, Thê là đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp vặt, không có nghề nghiệp ổn định. Công an tỉnh Trà Vinh đang di lý Thê về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối 12/7, Công an thị xã Duyên Hải tiếp nhận thông tin một người đàn ông nằm bất tỉnh cách công ty Điện gió Trung Nam khoảng 200m. Qua xác minh, trước đó người này đang chờ khách ở khu vực gần Bến xe thị xã Duyên Hải thì có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m65, nói giọng Bắc, mang khẩu trang, mặc áo công nhân màu xanh lá cây dài tay, quần sọc ngắn màu đen, có đeo một khuyên tai bên trái đến yêu cầu chở đến công ty Điện gió Trung Nam tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

Khi đến đoạn đường rẽ vào công ty điện gió, người lái xe ôm bất ngờ bị đối tượng dùng hung khí tấn công vào đầu, tay, chân của bị hại rồi cướp xe mô tô hiệu Future F1 màu đỏ đen có biển kiểm soát 84M1-106.60 và tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh với vết thương khá nặng.

