Bắt giang hồ cộm cán đất cảng Bảo "Đông"

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 20:00 PM (GMT+7)

Trần Thái Bảo (tức Bảo "Đông") là đối tượng hình sự, có 3 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Hải Phòng thông tin vào 17 giờ ngày 19-6, tại đường Triều Khúc (thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), tổ công tác gồm các đơn vị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Trần Thái Bảo (tức Bảo "Đông", SN 1970, thường trú tại số 2/250 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng; hiện đang sinh sống cùng vợ ở khu 9,2 ha Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Trần Thái Bảo

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, Bảo "Đông" là anh trai của đại ca giang hồ Long "Tuýp", người đã bị một "đàn chị" là Xuân "điên" dùng súng hoa cải sát hại trên đường Lê Lợi, Ngô Quyền vào ngày 7-1-2009.

Trần Thái Bảo là đối tượng hình sự, đã từng có 3 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Cũng giống như em trai là Long "Tuýp", Trần Thái Bảo đã từng là 1 giang hồ cộm cán, ngang dọc một thời.

Tuy nhiên, sau khi em trai bị Xuân "điên" bắn chết, Bảo bị 2 đối tượng khác là Nguyễn Mạnh Tú (tức Tú "xìn", SN 1988) và Nguyễn Mạnh Tùng (tức Tùng "lếch", SN 1981) vác súng đuổi bắn trên phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền ngay giữa ban ngày. Dù giữ được mạng do viên đạn chỉ vào phần mềm nhưng sau vụ bị "xé số" này, Bảo "Đông" gần như mất tiếng trên chốn giang hồ.

Theo tài liệu của cơ quan công an, gần đây, Bảo "Đông" có mối quan hệ khá thân thiết với nhiều đối tượng hình sự các tỉnh Tây Bắc. Cùng với đó, Bảo có biểu hiện sử dụng ma tuý tổng hợp, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, khai thác trái phép khoáng sản tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Năm 2019, sau khi nhà ở số 2/250 Lạch Tray bị giải toả, Bảo ngang nhiên đến khu vực 9,2 ha Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An chiếm một số lô đất và xây dựng nhà ở. Thời gian gần đây, khi UBND quận Hải An có chủ trương thu hồi khu đất này thì Bảo thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, kích động người dân lấn chiếm đất tại đây viết đơn khiếu kiện, viết bài sai sự thật đăng lên các mạng xã hội, bản thân Bảo còn sử dụng điện thoại gọi điện chửi bới, nhắn tin đe doạ lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm gây áp lực, chống đối, không cho thi hành việc thu hồi đất.

Khu vực 9,2 ha tại Đồng Xá, phường Thành Tô mà Bảo "Đông" "nhảy dù" chiếm đất

Trước đó, ngày 19-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền Thơ (tức Thơ "kềnh", SN 1972, trú tại Tổ 6 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hành thức xóc đĩa qua mạng Intemet. Qua đấu tranh mở rộng án, cơ quan công an xác định Thơ nhận mua tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng Intemet từ Trần Thái Bảo rồi giao dịch chuyển tiền đánh bạc thắng thua cho Bảo qua 1 đàn em của bảo tên Phạm Khương Duy.

Ngày 17-6, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 1 đàn em của Bảo "Đông" là Phạm Khương Duy (SN 1990, trú tại tại Kha Lâm 5, Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Tiếp đó, ngày 19-6, tại đường Triều Khúc (TP Hà Nội), tổ công tác gồm các đơn vị Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Trần Thái Bảo để điều tra, làm rõ các hành vi đánh bạc qua mạng và cư trú trái phép tại khu vực 9,2 ha phường Thành Tô, quận Hải An.

